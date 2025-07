L’écrivaine Nguyên Phan Quê Mai remporte deux prix littéraires français

L’écrivaine vietnamienne Nguyên Phan Quê Mai. Photo: phunuvietnam.vn

L’auteure vietnamienne Nguyên Phan Quê Mai a remporté deux prestigieux prix littéraires français pour ses romans écrits en anglais "Pour que chantent les montagnes" (The Mountains Sing) et "Là où fleurissent les cendres" (Dust Child).

"Là où fleurissent les cendres" a reçu le Prix de littérature étrangère au salon du livre "Créteil en poche" à Paris. Ce roman explore l’expérience amérasienne, en se concentrant sur les enfants nés de mères vietnamiennes et de pères militaires américains.

Organisé chaque année depuis 2009, le salon Créteil en poche est dédié aux livres de poche et attire environ 20.000 lecteurs. De grands éditeurs tels que HarperCollins, Pocket, J’ai lu et Points ont également participé à cet événement, organisé par la librairie La Griffe Noire.

Le premier roman écrit en anglais de Quê Mai, "Pour que chantent les Montagnes", a reçu le Prix du meilleur roman des lecteurs Points 2025.

Dans son roman, elle raconte l’histoire d’une famille vietnamienne de 1930 à 1980 à travers le regard de la petite fille et de sa grand-mère. Décrivant non seulement la douleur et la séparation provoquée par la guerre, le roman fait l'éloge de l'amour familial, de la valeur de l'espoir et de l’altruisme.

Nguyên Phan Quê Mai (deuxième à partir de la gauche) montre son prix littéraire français. Photo : anninhthudo.vn

"Quand j’ai décidé d’écrire ce roman directement en anglais, je voulais apporter ma voix vietnamienne au forum littéraire mondial. J’écris sur la guerre pour appeler à la paix, j'écris sur la perte et la séparation pour parler de la valeur des retrouvailles. Dans mon roman, j’ai utilisé la poésie, les proverbes, la gastronomie et les traditions culturelles du peuple vietnamien pour présenter aux lecteurs du monde entier un Vietnam riche en identité", a-t-elle confié en 2021.

"Là où fleurissent les cendres" est son deuxième roman dans lequel elle transpose en fiction des récits historiques ou biographiques, contenus dans la dédicace: «Pour les Amérasiens et leur famille qui ont partagé avec moi leurs histoires et qui m’ont inspirée par leur courage. Pour les millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont été entraînés dans le tourbillon de la guerre du Vietnam. Pour toutes celles et tous ceux dont la vie a été touchée par la violence. Puissions-nous voir plus de paix et de compassion dans notre monde.»

Les deux romans ont été initialement écrits en anglais par Quê Mai et traduits en français par la traductrice de renom Sarah Tardy, dont les droits de publication ont été acquis par les Éditions Charleston.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Quê Mai a confié que les livres lui avaient donné la force de surmonter les épreuves. Elle a exprimé sa gratitude à ses parents pour l’achat de ses premiers livres, ainsi qu’aux lecteurs et jurys français qui ont soutenu son travail.

Outre son succès international, Quê Mai est également poète et traductrice, dont plusieurs recueils de poésie ont été reconnus au Vietnam. "Là où fleurissent les cendres" et "Pour que chantent les montagnes" ont remporté de nombreux prix et sont devenus des best-sellers aux États-Unis. – VNA/VI