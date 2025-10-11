L’écosystème de l’IA vietnamien s’apprête à passer à la vitesse supérieure

Le Vietnam est désormais considéré comme l’un des marchés de l’intelligence artificielle (IA) les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, avec un écosystème en pleine expansion et un cadre politique favorable à une nouvelle phase de développement.

Selon le Rapport annuel sur l’intelligence artificielle du Vietnam 2025, l’IA est principalement appliquée dans les technologies de l’information (31 %), la finance et la banque (22 %), l’éducation (17 %), le commerce électronique et la santé (15 %). La demande d’intégration de l’IA augmente également dans l’industrie manufacturière, le transport et les services publics.

Le Vietnam se classe 6ᵉ parmi 40 pays pour le niveau de confiance de la population envers l’IA, selon le World AI Index 2025, et figure parmi les pays les plus ouverts à cette technologie en Asie du Sud-Est. L’investissement national dans l’IA est passé d’environ 10 millions de dollars en 2023 à près de 80 millions en 2024.

Cependant, le secteur doit encore surmonter plusieurs obstacles. Près de 45 % des entreprises spécialisées en IA rencontrent des difficultés de recrutement de personnel qualifié, tandis que 23 % signalent un manque d’infrastructures de données et de calcul. Environ 50 % des acteurs du domaine déclarent ne pas avoir accès à des jeux de données normalisés. Le décalage entre la recherche technologique et l’application commerciale reste l’un des points faibles de l’écosystème.

Forum vietnamien sur l’intelligence artificielle – AI360 2025

Le gouvernement vietnamien met en œuvre la Stratégie nationale sur l’intelligence artificielle à l’horizon 2030 et élabore actuellement un projet de loi sur l’IA afin de garantir un développement transparent, sûr et responsable. Les politiques publiques prévoient également une augmentation des dépenses pour l’IA et des mécanismes d’achat public favorisant les solutions numériques locales.

Des infrastructures clés sont en cours de préparation, notamment un Centre national de calcul haute performance pour l’IA et des bases de données ouvertes à usage commun.

L’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA) joue un rôle moteur dans la structuration du secteur. Elle promeut le passage du concept de “preuve de faisabilité” (POC) à la “valeur commerciale” (Business Value), et propose le projet de cadre de maturité des capacités en IA (STAIR) destiné à aider les entreprises à s’autoévaluer. VINASA favorise également la coopération entre les institutions publiques, les centres de recherche, les entreprises technologiques et les utilisateurs finaux pour rapprocher la recherche de la pratique.

Dans le cadre du Forum vietnamien sur l’intelligence artificielle – AI360 2025, tenu à Hanoï, plus de 300 délégués représentant les ministères, les experts et les entreprises technologiques ont échangé sur le thème « Construire des entreprises et une société intelligentes avec l’IA ».

Selon le Global AI Readiness Index 2024 du groupe Oxford Insights, le Vietnam se classe 59ᵉ sur 193 pays et figure parmi les cinq premiers de l’ASEAN en matière de préparation à l’intelligence artificielle. – NDEL/VNA/VI