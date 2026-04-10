L’économie de l’IA, une opportunité majeure pour le Vietnam

L’intelligence artificielle (IA) ne concerne pas seulement les nouvelles technologies, mais aussi les infrastructures de production et l’émergence d’une nouvelle économie, offrant d’importantes opportunités au Vietnam.

Espace d'exposition et de présentation de produits lors de l'AI Day 2026. Photo : VNA

Le concept d’économie de l’IA a été abordé pour la première fois par le Centre national d’innovation (NIC), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Boston Consulting Group (BCG) dans un rapport publié à la mi-2025. Selon ce rapport, d’ici 2040, l’IA pourrait apporter jusqu’à 130 milliards de dollars au PIB du Vietnam, soit environ 25 % de la taille actuelle de l’économie.

Le Vietnam est l’un des pays d’Asie du Sud-Est à avoir adopté rapidement une stratégie nationale pour la recherche, le développement et l’application de l’IA. Celle-ci figure parmi les 11 groupes technologiques stratégiques citées dans une liste promulguée par le Premier ministre en juin 2025.

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyen Manh Hung, l’IA représente une opportunité majeure pour permettre au Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé et de rivaliser avec les grandes puissances. Les pays ayant connu une croissance rapide sont ceux qui ont su saisir les opportunités offertes par les nouvelles révolutions industrielles.

Le Vietnam est passé du statut de pays pauvre à celui de pays à revenu intermédiaire. Il dispose ainsi de conditions favorables pour tirer parti de l’IA, en concentrant ses ressources sur cette technologie afin d’accroître la productivité, de stimuler la croissance, de renforcer la compétitivité et d’améliorer la gouvernance.

Selon plusieurs experts, pour atteindre une croissance rapide et durable et éviter le piège du revenu intermédiaire, le Vietnam doit trouver un nouveau moteur de développement fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la productivité. Dans ce contexte, l’IA n’est pas seulement une technologie appliquée, mais une technologie fondamentale capable de transformer en profondeur les activités de production, de gouvernance et de services.

Il est nécessaire de prioriser les ressources pour la phase fondamentale (2026–2028), notamment en mettant en place des mécanismes spécifiques en matière de financement, de foncier et de ressources humaines afin de développer les infrastructures de l’IA. Cette phase est cruciale pour permettre au Vietnam de se démarquer dans la compétition mondiale.

Du point de vue des entreprises, l’économie de l’IA connaît une croissance rapide. De grandes entreprises vietnamiennes telles que Viettel, FPT, VNG, VNPT et Vingroup investissent fortement dans ce domaine et intègrent l’IA dans leurs stratégies de développement.

Parallèlement, des propositions ont été formulées pour élaborer une stratégie nationale de l’IA avec une vision à long terme à l’horizon 2045, ainsi que pour mettre en place des mécanismes de coordination et des programmes d’action concrets.

À long terme, l’IA deviendra une infrastructure essentielle de l’économie, comparable à l’électricité ou à Internet. Sa maîtrise offrira des avantages significatifs dans tous les secteurs.

En conclusion, l’IA constitue une opportunité stratégique majeure pour le Vietnam et jouera un rôle décisif dans le positionnement du pays à l’horizon 2045. -VNA/VI