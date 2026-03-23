L’économie créative du Vietnam pourrait atteindre 95 milliards de dollars d’ici 2030

Des agriculteurs de Lai Chau diffusent en direct sur TikTok pour vendre leurs produits agricoles. Photo : VietnamPlus

Selon le rapport The Art and Science of Authenticity publié le 5 février par TikTok, la contribution commerciale des créateurs de contenu au Vietnam devrait atteindre 95 milliards de dollars d’ici 2030, soit une augmentation de 1,46 fois par rapport à 2025.

Dans la région Asie-Pacifique, ce chiffre pourrait atteindre 1 200 milliards de dollars, en hausse de 1,4 fois par rapport à 2025.

Traditionnellement associés aux secteurs de la mode et du lifestyle, les contenus pilotés par les créateurs s’étendent désormais à de nombreux domaines. Outre la beauté et la mode, des secteurs tels que les jeux vidéo, les services financiers, les biens de consommation, les applications et les appareils électroniques enregistrent une croissance notable. De nombreuses marques dans ces domaines renforcent activement leur collaboration avec les créateurs de contenu.

Cette évolution est considérée comme une stratégie clé permettant aux marques de se rapprocher des consommateurs, de renforcer la confiance et d’accroître l’engagement, ainsi que la probabilité d’achat. Elle illustre un changement significatif du rôle des créateurs : de la simple notoriété à l’incitation à l’action concrète.

Le rapport indique également que trois consommateurs sur quatre en Asie-Pacifique ignorent les contenus jugés trop parfaits ou peu authentiques. Par conséquent, les attentes envers les marques évoluent : 76 % des consommateurs de la région souhaitent des contenus plus authentiques.

Au Vietnam, cet impact est encore plus marqué : 95 % des consommateurs déclarent que l’authenticité influence directement leurs décisions d’achat.

Les consommateurs vietnamiens sont également 1,3 fois plus influencés par les contenus en livestream que la moyenne régionale, et s’intéressent davantage à l’histoire et aux coulisses des marques, à un niveau supérieur de 1,2 fois à la moyenne de l’Asie-Pacifique.

« L’authenticité est passée d’un choix créatif à une stratégie efficace », a déclaré Tram Nguyen, directrice marketing pour le segment commercial de TikTok Vietnam.

Par ailleurs, 9 consommateurs vietnamiens sur 10 affirment que les contenus authentiques influencent directement leurs décisions d’achat. Selon le rapport, 76 % des consommateurs au Vietnam sont enclins à rechercher, cliquer ou ajouter un produit à leur panier après avoir interagi avec ce type de contenu, notamment durant la phase de considération.

Des représentants de TikTok, accompagnés de créateurs de contenu et de partenaires de la région Asie-Pacifique, lors du lancement du rapport "The Art and Science of Authenticity". Photo : TikTok

Les contenus générés par l’intelligence artificielle (AIGC) accélèrent également considérablement les processus de création, permettant aux marques de produire du contenu plus rapidement et plus efficacement. En combinant l’intervention humaine, les créateurs et les outils intelligents, les marques peuvent déployer leurs idées à grande échelle tout en conservant une impression d’authenticité.

Les consommateurs réagissent positivement à cette tendance : deux tiers d’entre eux souhaitent que les marques et les créateurs utilisent l’AIGC. Les utilisateurs de TikTok sont même 1,5 fois plus intéressés par les contenus enrichis par l’AIGC que ceux des autres plateformes.

Cette croissance prévue de 1 200 milliards de dollars est soutenue par l’écosystème vaste et diversifié de créateurs sur TikTok, où les utilisateurs transforment leurs expériences quotidiennes en valeur commerciale. Le nombre de créateurs générant des revenus sur la plateforme a augmenté de 1 267 % en glissement annuel jusqu’au troisième trimestre 2025, faisant de celle-ci l’une des communautés de créateurs à la croissance la plus rapide au monde. - VNA/VI