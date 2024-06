L’économie circulaire, une démarche phare pour l’agriculture du delta du Mékong

Alors que le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer constituent des menaces importantes, les experts plaident en faveur d’un changement vers un modèle économique circulaire dans le delta du Mékong, le grenier à riz du Vietnam.





L’Institut pour le développement de l’économie circulaire estime que cette approche recèle un immense potentiel pour le vaste secteur agricole de la région.



La production à grande échelle du delta du Mékong offre une opportunité unique de minimiser les ressources en intrants, de recycler les déchets et les eaux usées et de trouver de nouvelles utilisations pour les sous-produits, ont déclaré ses experts.



Les avantages environnementaux sont particulièrement convaincants. La production de riz génère à elle seule 20 millions de tonnes de paille, 4 millions de tonnes de balles de riz et 2 millions de tonnes de son par an. "L’utilisation efficace de ces sous-produits est cruciale pour une industrie rizicole durable", ont-ils indiqué.



Selon le Département de la production végétale du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, jusqu’à 70% de la paille de riz est actuellement brûlée ou enfouie dans les champs, ce qui entraîne une pollution de l’air et du sol et une libération de gaz à effet de serre nocifs.



Le modèle d’économie circulaire offre une solution: collecte de paille pour la culture de champignons, l’alimentation du bétail, la production d’engrais organiques, de bioplastiques ou encore l’agriculture urbaine.



L’élevage de bétail présente également un défi. Le delta du Mékong génère chaque année 2,78 millions de tonnes de déchets animaux, provenant principalement de porcs, de volailles et de bovins. Même si une partie de ces déchets est utilisée pour la production de biogaz, le compostage ou directement utilisée comme engrais, d’importantes opportunités demeurent pour des pratiques plus durables.



Le delta du Mékong contribue à hauteur de 31,37% au PIB du pays, avec environ 50% de la production de riz, 95% des exportations de riz, 65% de la production aquacole, 60% des exportations de poisson et près de 70% de la production de fruits divers. – VNA/VI