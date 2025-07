L’École d’été SAGI 2025 cultive de jeunes talents en astrophysique au Vietnam

Le programme rassemble près de 40 scientifiques, jeunes chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens et étudiants venus de cinq pays. Photo: VNA

L’Association Rencontres du Vietnam et le Centre international des sciences et de l’éducation interdisciplinaires (ICISE) ont inauguré lundi 14 juillet l’école d’été SAGI 2025 dans le quartier de Quy Nhon Nam, dans la province de Gia Lai, destinée à développer les jeunes talents en astrophysique au Vietnam.



Ce programme de deux semaines rassemble près de 40 scientifiques, jeunes scientifiques et doctorants, ingénieurs, techniciens et étudiants venus de cinq pays, créant un espace académique dynamique, propice à l’échange, à la transmission du savoir et à l’inspiration autour des idées les plus avancées de la physique moderne.



Avec des enseignants issus d’instituts de recherche et d’universités prestigieux, les scientifiques, chercheurs et étudiants participants bénéficieront d’une formation pratique intensive sur le développement d’instruments utilisés en recherche astrophysique.



Le programme comprend une série de modules structurés en profondeur couvrant l’optique, l’électronique, les techniques de mesure scientifique et le contrôle de l’instrumentation, ainsi que des travaux pratiques en laboratoire.



Un temps fort du programme se déroulera du 21 au 25 juillet : les participants participeront à 12 sessions de «Project Lab». Répartis en groupes, ils concevront et réaliseront des projets intégrés et présenteront leurs résultats lors de la cérémonie de clôture.



Cette université d’été est l’une des initiatives phares du Groupe d’astrophysique Simons à l’ICISE (SAGI), récemment créé à Gia Lai avec le soutien de la Fondation Simons, basée aux États-Unis, et l’encadrement de scientifiques d’origine vietnamienne tels que le Docteur Nguyên Trong Hiên (spécialiste de la recherche dans la division d’astrophysique de la NASA - États-Unis), le professeur associé - Docteur Hoàng Chi Thiêm (Institut sud-coréen d’astronomie et des sciences spatiales) et Nguyên Luong Quang (de l’Université américaine de Paris, France).



Avec pour objectif principal de promouvoir et de soutenir la recherche astronomique menée par les astronomes nationaux grâce à des collaborations avec des astronomes internationaux, SAGI espère former une équipe de jeunes chercheurs de qualité pour le Vietnam, leur permettant de suivre la tendance de développement de l’astronomie mondiale. – VNA/VI