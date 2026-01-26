L’éclatant bouquet final du handisport vietnamien aux 13es ASEAN Para Games

La nageuse Vi Thi Hang remporte sa quatrième médaille d'or aux 13es ASEAN Para Games. Photo : VNA

Le 25 janvier, dernière journée des 13es ASEAN Para Games, à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, des athlètes vietnamiens ont réalisé une performance exceptionnelle, en décrochant 13 médailles d'or supplémentaires en natation, en athlétisme et aux échecs. Ces succès ont permis à la délégation de consolider sa position et de conclure la compétition sur une note triomphale.

Dans les bassins, les nageurs vietnamiens ont fait preuve d'une domination impressionnante en remportant quatre médailles d’or dès la session matinale, confirmant ainsi la vitalité de la natation handisport nationale.

Dans l’épreuve masculine du 50 m brasse (catégorie SB11), Nguyen Van Hanh s’est imposé avec autorité en 36,37 secondes, remportant la médaille d’or. Dans la catégorie S8 de la même discipline, Vo Huynh Anh Khoa a une nouvelle fois brillé en montant sur la plus haute marche du podium avec un temps de 34,73 secondes, tandis que son coéquipier Ho Van Dao a obtenu la médaille de bronze en 39,42 secondes.

Plus tôt dans la journée, Vo Huynh Anh Khoa s'était également illustré en remportant l'argent au 100 m nage libre (S8).

Vi Thi Hang a confirmé sa domination en décrochant sa quatrième médaille d’or de l’édition au 50 m nage libre (S7), en 37,75 secondes.

De son côté, la nageuse Trinh Thi Bich Nhu a ajouté un titre au palmarès national au 50 m brasse (SB4-SB5) avec un temps de 54,54 secondes ; dans cette course, sa coéquipière Nguyen Thi Sari a décroché le bronze.

En outre, Le Thi Dung a réussi à élever son niveau de jeu pour s'adjuger l'argent au 50 m nage libre (S8). La délégation a complété sa moisson avec plusieurs médailles de bronze, notamment grâce à Le Thi Tram au 50 m nage libre (S10), Hoang Thi My Le au 50 m brasse (SB8), Han Quang Thoai au 50 m brasse (S7) et Truong Quang Gon au 50 m dos (S10).

En athlétisme, Vo Van Tung s'est illustré de manière magistrale au lancer du javelot (catégories F33–F34) en remportant l'or avec un jet à 21,73 mètres, établissant un nouveau record de la compétition. Il a devancé son compatriote Nguyen Viet Dai, qui a obtenu la médaille d'argent avec une performance de 20,63 mètres.

Les épreuves de fond ont également été fructueuses pour le pays avec les médailles d'argent de Vu Tien Manh sur 5 000 mètres (T11) et de Nguyen Van Binh (T12), alors que Nguyen Tung Giang a complété le podium avec du bronze dans cette dernière catégorie.

En développé couché, les athlètes féminines vietnamiennes ont elles aussi été à l’honneur : Ngo Thi Lan Thanh a remporté la médaille d’argent, tandis que Tran Thi Thuy Hang et Vo Thi Thu Thuan ont chacune décroché une médaille de bronze.

Les échecs ont constitué le véritable moteur de cette dernière journée, l’équipe nationale confirmant sa suprématie régionale en raflant huit médailles d’or lors des épreuves de parties rapides et de blitz. Avec un bilan global de 15 médailles d’or, quatre d’argent et onze de bronze, le Vietnam termine en tête du classement général de cette discipline, qui s’impose comme le sport le plus pourvoyeur de médailles pour la délégation lors de cette édition.

À la fin de ces jeux, le handisport vietnamien a atteint tous les objectifs fixés avant le départ, témoignant une nouvelle fois de la résilience, du courage et de la volonté des athlètes de surpasser leur condition.

Au classement final mis à jour qu’au soir du 25 janvier, le Vietnam se hisse au cinquième rang général de la compétition avec un total de 144 médailles, dont 38 d’or, 48 d’argent et 58 de bronze. -VNA/VI