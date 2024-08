L’échange de travaux de Parti et de politique entre les Garde-Côtes vietnamienne et chinoise

Dans le cadre du premier Echange sur le travail de Parti et de politique entre les Garde-Côtes vietnamienne et chinoise, en 2024, dans l'après-midi du 27 août, une délégation des Garde-Côtes vietnamienne et celle chinoises se sont entretenues.

Le général de division Bui Quoc Oai, commissaire politique de la Garde-Côte vietnamienne, a déclaré que le Vietnam considérait toujours la consolidation et le développement de relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère globale.

Soulignant les réalisations de coopération entre les Garde-Côtes vietnamienne et chinoise ces dernières années, Bui Quoc Oai a estimé que les deux parties avaient concrétisé le mémorandum de coopération signé en 2016 par des activités pratiques telles que l’établissement des points de contact pour partager régulièrement des informations sur l'application de la loi, la recherche et le sauvetage et la protection de l'environnement marin, l’organisation de visites de navires, des patrouilles, l’échange de jeunes officiers...

Il a déclaré que grâce aux travaux de Parti et de politique, au cours des dernières années, la Garde-Côte vietnamienne s'était développée fortement, avait amélioré sa qualité et sa préparation au combat, sa capacité d'application de la loi et de sauvetage. La Garde-Côte vietnamienne a accompli toutes ses tâches assignées, affirmant sa position et sa réputation parmi les forces de l'ordre de la région et du monde entier.

Le général de brigade Liu Houjie, commissaire politique adjoint de la Garde-Côte chinoise, a hautement apprécié l'importance des activités d'échange sur le travail de Parti et de politique entre les deux forces. C'est une opportunité pour les deux parties de promouvoir une coopération plus approfondie, a-t-il ajouté.

Lors de l’entretien, les deux parties ont discuté et échangé des sujets clés du travail de Parti et de politique des Garde-Côtes des deux pays et de l'organisation du deuxième Echange sur le travail de Parti et de politique entre les Garde-Côtes vietnamienne et chinoise en Chine. - VNA/vi