Le XIVᵉ Congrès national du PCV au cœur des échanges avec des partis allemands

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh (droite), et le président du Parti communiste allemand (DKP), Patrik Köbele. Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a tenu, le 9 janvier, des séances de travail avec des représentants de partis politiques allemands afin d’échanger sur la situation socio-économique et politique des deux pays, ainsi que sur des questions internationales d’intérêt commun, en mettant l’accent sur les préparatifs du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Lors de sa rencontre avec le président du Parti communiste allemand (DKP), Patrik Köbele, l’ambassadeur Nguyen Dac Thanh a réaffirmé l’importance des liens traditionnels unissant les deux partis communistes. Il a exprimé la reconnaissance du Vietnam pour le soutien précieux apporté par les communistes et le peuple allemands durant la lutte passée pour l’indépendance nationale.



Les deux parties ont souligné l’importance primordiale du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, ainsi que de l’opposition au recours à la force militaire, qui porte atteinte à la paix et à la stabilité dans le monde.



Affirmant suivre avec un vif intérêt les résultats du XIVᵉ Congrès national du PCV, le président du DKP a étudié les documents et résolutions préparatoires et s’est dit impressionné par les performances remarquables du Vietnam ces dernières années. Il a particulièrement salué les relations étroites entre le PCV et la population, espérant que le pays saura préserver et renforcer cette unité nationale à l’issue de cet événement politique majeur.



Le même jour, l’ambassadeur Nguyen Dac Thanh a également tenu une séance de travail avec Wulf Gallert, coprésident de la Commission internationale du parti allemand Die Linke.



Les deux parties ont salué les liens étroits entre les deux partis, notamment à travers le maintien d’un mécanisme de dialogue annuel régulier. Elles ont convenu de coopérer afin de se conformer à la Charte des Nations Unies et au droit international, de s’opposer au recours unilatéral à la force militaire et de renforcer leur coopération au sein des forums multilatéraux et des mécanismes internationaux.



À cette occasion, l’ambassadeur Nguyen Dac Thanh a présenté aux responsables des partis allemands le XIVᵉ Congrès national du PCV, le qualifiant de jalon historique pour le développement du Parti et de l’État vietnamiens, tout en exposant les contenus clés des projets de documents, notamment en matière d’orientation de la politique étrangère. - VNA/VI