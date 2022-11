Le voyage du président en Thaïlande devrait promouvoir la diplomatie multilatérale

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam effectueront une visite officielle en Thaïlande et assisteront à la 29e réunion des dirigeants économiques de l’APEC prévue du 16 au 19 novembre à Bangkok, en Thaïlande.

La visite du président vietnamien en Thaïlande et sa participation à la réunion des dirigeants économiques de l’APEC se feront à l’invitation du Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha.

La visite officielle en Thaïlande du président et de son épouse se déroule dans un contexte où le partenariat stratégique renforcé entre les deux pays se développe bien, malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19.

La Thaïlande est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. En neuf mois de 2022, les échanges bilatéraux se sont élevés à 16,1 milliards de dollars, soit une hausse de 17,2 % en rythme annuel.

La Thaïlande se classe au 6e rang parmi des investisseurs au Vietnam, avec un total de 670 projets cumulant un montant de plus de 13 milliards de dollars.

Le domaine le plus prometteur demeure le tourisme. Au cours du premier semestre de cette année, 130.000 Vietnamiens ont visité la Thaïlande. A l’inverse, près de 40.000 touristes thaïlandais ont visité le Vietnam.

De nombreux Vietnamiens ont séjourné et entretiennent de bonnes relations durables avec la Thaïlande, ainsi qu’avec leurs familles qui y résident toujours.

Le Vietnam joue un rôle important et est un membre actif et un partenaire économique important de l’APEC.

Établi en 1989 pour améliorer la croissance économique et la prospérité pour la région et pour renforcer la communauté Asie-Pacifique, l’APEC compte 21 économies membres, lesquels représentent près de 60% du PIB mondial et environ 47% du commerce mondial. Le Vietnam est devenu membre de l’APEC en 1998.

Au cours de ses 24 années de participation à l'APEC, le Vietnam a acontribué activement au Forum de l'APEC, contribuant à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et les liens économiques dans la région, maintenant le rôle de l'APEC en tant que mécanisme de liaison économique de premier plan dans la région d’Asie-Pacifique. Le plus important est que le Vietnam est l'un des rares membres à avoir accueilli avec succès l'APEC à deux reprises, en 2006 et 2017.

Le Vietnam est également l'un des participants les plus actifs dans la proposition d'initiatives et de projets, avec plus de 100 projets dans de multiples secteurs.

Le rôle des entreprises vietnamiennes dans la coopération de l’APEC a été de plus en plus valorisé. Les entreprises vietnamiennes ont activement proposé de nombreuses recommandations aux dirigeants et ministres de l'APEC.

En particulier, au cours de l'Année APEC 2017, les entreprises vietnamiennes ont apporté leur leurs efforts, participant directement à de nombreuses activités, contribuant à affirmer leur maturité, leur capacité d'intégration, leurs rôles et responsabilités pour la coopération de l’APEC, ainsi que les liens économiques régionaux.

En l'année de l'APEC 2022, la Thaïlande, a proposé le thème « Ouverture - Connexion - Équilibre ». Le contenu de la coopération APEC s'articule autour de 3 priorités : Ouvrir le commerce et l'investissement avec toutes les opportunités ; rétablir la connexion à tous égards ; promouvoir une croissance équilibrée, durable et inclusive à tous égards. -VNA/VI