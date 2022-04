Le Voyage de l’amitié 2022 contribue à promouvoir l’image du Vietnam

Fort du succès des édtions précédentes, l’Union des organisations d’amitié de Hanoi, en collaboration avec le Département du tourisme de Hanoi et le Comité populaire du district de Quôc Oai, a organisé dimanche 24 avril le programme Voyage de l’amitié 2022.

Faisant partie de la série annuelle d’activités de diplomatie populaire de l’Union des organisations d’amitié de Hanoi et du Département du tourisme de Hanoi, le Voyage de l’amitié 2022 est un événement d’échange culturel significatif de l’année très attendu par de nombreux amis nationaux et étrangers.

L’événement a vu la présence de la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) Nguyên Phuong Nga, des délégués représentant des organes au niveau central, la capitale, des ambassades, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales étrangères, et des associations d’amitié relevant de la VUFO.

S’expimant lors de l’événement, la présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoi et présidente de l’Union des organisations d’amitié de Hanoi Nguyên Lan Huong, a souligné que le programme est une opportunité de présenter la culture du peuple vietnamien auprès des amis étrangers vivant au Vietnam, et de promouvoir les échanges culturels afin de renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre le peuple vietnamien et les amis internationaux.



"Plus de 20 ans après avoir reçu le titre de "Ville pour la paix" par l’UNESCO, Hanoi s’est toujours concentrée sur la promotion des valeurs culturelles traditionnelles, et s’efforce en même temps de devenir un centre reliant les valeurs mondiales, un lieu d’échange d’initiatives régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le développement.



Honorée d’avoir été choisie comme lieu d’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture et des épreuves de nombreuses disciplines lors des 31es Jeux de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), Hanoi est prête pour un événement sportif soigneusement préparé, sûr et réussi, laissant son empreinte dans les cœurs, a déclaré Nguyên Lan Huong.

Dans le cadre du Voyage de l’amitié 2022, les participants ont visité la Pagode "Thây" - une célèbre attraction touristique spirituelle de la capitale, et ont découvert des caractéristiques culturelles de la capitale vietnamienne à travers des jeux folkloriques et des plats traditionnels dans la zone touristique de Tuân Châu Hà Nôi, district de Quôc Oai.



Le programme a apporté à des amis internationaux de nombreuses expériences intéressantes des valeurs culturelles uniques et de l’hospitalité des habitants de Hanoi et du Vietnam, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de coopération entre le district de Quôc Oai et des partenaires étrangers dans les temps à venir.