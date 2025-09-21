Le voyage d’affaires du président de l'AN souligne l’engagement du Vietnam en faveur de l’AIPA et de l’ASEAN

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, son épouse et la délégation de haut niveau qui l'accompagnait sont rentrés à Hanoï le 20 septembre, concluant avec succès une visite officielle en Malaisie et leur participation à la 46ᵉ Assemblée générale de l'AIPA (AIPA-46) à Kuala Lumpur.

À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Lê Anh Tuân a accordé une interview à la presse vietnamienne, sur les résultats marquants de cette visite ainsi que les orientations pour la mise en œuvre effective des acquis dans les mois à venir.

Le déplacement du président de l’AN Trân Thanh Mân s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Vietnam de promouvoir une diplomatie parlementaire active, responsable et constructive, à un moment où le pays célèbre le 30ᵉ anniversaire de son adhésion à l’ASEAN et à l’AIPA (1995-2025), a indiqué le vice-ministre Lê Anh Tuân.

L’AIPA-46 a enregistré une participation dynamique de la délégation vietnamienne, illustrant la volonté du Vietnam de contribuer à l’édification d’une communauté régionale forte, résiliente et tournée vers l’avenir.

Le Vietnam a présenté et co-parrainé plusieurs résolutions clés portant sur la transition numérique, la cybersécurité, le renforcement du commerce intra-ASEAN, le développement des compétences numériques ou encore la lutte contre la criminalité transnationale. Ces propositions ont été largement soutenues et intégrées dans les résolutions finales de l’Assemblée.

En marge de l’AIPA-46, la visite officielle du président de l’AN en Malaisie a permis de renforcer davantage les relations bilatérales, dans la continuité du partenariat stratégique intégral établi lors de la visite du secrétaire général du Parti Tô Lâm en novembre 2024.

Le plus haut législateur vietnamien a eu des entretiens de haut niveau avec le président du Sénat, le président de la Chambre des représentants, le Premier ministre malaisien et d’autres dirigeants.

Le plus haut législateur vietnamien Trân Thanh Mân (droite) et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Photo: VNA

Les discussions ont porté sur la coopération économique et commerciale – les deux parties visant un objectif de 18 milliards de dollars d’échanges commerciaux dans un avenir proche – ainsi que sur la facilitation des investissements, notamment dans les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle, le numérique, les industries halal et le secteur pétrolier et gazier.

Elles ont également abordé l’élargissement de la coopération interparlementaire à travers les échanges de délégations, la collaboration entre commissions, le partage d’expériences législatives et la supervision conjointe des accords bilatéraux, sans oublier le renforcement des liens culturels, éducatifs et sociaux, par des programmes de formation, de mobilité des étudiants, de coopération en matière de ressources humaines et d’échanges entre jeunes.

Le chef de l’organe législatif a également rencontré la communauté vietnamienne en Malaisie, à qui il a adressé des messages de soutien et d’encouragement, tout en affirmant que l’État vietnamien continuerait à défendre leurs droits et à valoriser leur contribution à la coopération bilatérale.

Durant l’AIPA‑46, le président de l’AN Trân Thanh Mân a participé à toutes les sessions plénières, aux réunions des groupes parlementaires jeunes et féminins, ainsi qu’aux rencontres bilatérales avec les chefs de délégation du Laos, du Cambodge et du Timor‑Leste, explorant des axes de coopération nouveaux dans les domaines : diplomatique, économique, scientifique, énergétique et humain.

Le Vietnam a réaffirmé son soutien à la présidence malaisienne de l’ASEAN en 2025 et à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté ASEAN 2045, axée sur la durabilité, l’innovation, la connectivité régionale et la résilience.

Dans les temps à venir, le Vietnam prévoit de finaliser le Programme d’action 2025-2030 entre le Vietnam et la Malaisie afin de concrétiser les engagements de coopération dans les domaines économique, technologique et social.

Le pays entend également renforcer la diplomatie parlementaire en mettant en œuvre les résolutions de l’AIPA-46 et en veillant à leur traduction dans les politiques nationales ; accompagner les entreprises vietnamiennes et malaisiennes dans l’identification de nouvelles opportunités d’investissement et la levée des barrières juridiques ; intensifier les échanges culturels, éducatifs et touristiques, favorisant la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples ; et promouvoir une ASEAN unie, pacifique et prospère à travers la coordination des positions régionales et le dialogue sur les grands enjeux géopolitiques.

La participation du président de l’AN Trân Thanh Mân à l’AIPA‑46 et sa visite officielle en Malaisie ont permis de renforcer le rôle du Vietnam au sein des mécanismes régionaux, de consolider les relations bilatérales, et de positionner l’AN du Vietnam comme un acteur influent de la diplomatie parlementaire, a souligné le vice-ministre Lê Anh Tuân.

Le Vietnam réaffirme ainsi son engagement à œuvrer pour une communauté de l’ASEAN solidaire, inclusive et durable, tout en continuant à défendre ses intérêts nationaux légitimes dans un esprit de coopération, de responsabilité et d’intégration profonde, a-t-il conclu. -VNA/VI