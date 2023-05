Le voyage d’affaire du PM vietnamien au Japon se termine avec succès

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet élargi du G7 à Hiroshima et sa visite de travail au Japon ont réussi, continuant à affirmer la politique étrangère juste du Vietnam et laissant une empreinte profonde sur son rôle, ses contributions et sa prestige internationale.



C’est ce qu’a estimé le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors d’une interview accordée à la presse sur ce voyage d’affaire.



Le Sommet élargi du G7 qui s'est tenu à Hiroshima les 20 et 21 mai 2023 sous la présidence du Japon a réussi. Avec trois sessions, les dirigeants ont échangé, évalué et proposé des solutions pour résoudre les défis mondiaux, notamment la relance économique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, l'égalité des sexes, la réponse au changement climatique, la sécurité énergétique, la protection de l'environnement.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également eu des dizaines de réunions bilatérales avec les dirigeants du G7, de pays invités, d’organisations internationales afin d'échanger des mesures concrètes pour promouvoir la promotion substantielle des relations bilatérales et de renforcer la coordination sur les questions d'intérêt commun. Les partenaires ont tous hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam et ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération multiforme avec le pays, en se concentrant sur la coopération économique et commerciale, en résolvant les problèmes émergents tels que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la réponse au changement climatique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’innovation.



Les délégués au Sommet du G7 élargi . Photo : VNA



Les dirigeants des pays ont tous souligné l'importance d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et de l'aviation, de résoudre tous les différends et désaccords par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), parvenir bientôt au Code de conduite en Mer Orientale.



A propos du partenariat stratégique approfondie Vietnam-Japon, Bui Thanh Son a précisé que Pham Minh Chinh avait eu 13 rencontres avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio, le gouverneur et le président du Conseil provincial d'Hiroshima, des parlementaires japonais, de dirigeants de grandes associations et entreprises japonaises. Il a assisté et pris la parole au Forum des affaires Vietnam-Japon, rencontré la communauté vietnamienne au Japon.



Lors des rencontres, les dirigeants des deux pays ont convenu de promouvoir la capacité du Japon à fournir une aide publique au développement (APD) de nouvelle génération en faveur des projets de développement d'infrastructures stratégiques à grande échelle au Vietnam. En ce qui concerne la coopération en matière d'investissement, les entreprises japonaises ont exprimé leur désir d'augmenter les investissements et d'étendre la production et les affaires au Vietnam dans les domaines comme l'industrie manufacturière et de fabrication, l'agriculture, le traitement des eaux usées.



Les deux parties sont parvenus à un consensus commun sur la promotion de la coopération dans de nouveaux domaines potentiels tels que la transformation verte, la transformation numérique, la réduction des émissions, la transition énergétique, etc.



Elles ont convenu de continuer à promouvoir et à approfondir les échanges entre les deux peuples, la coopération décentralisée, l'éducation et la formation et le tourisme ; de renforcer la coordination sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et lors des forums tels que l'ONU, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Sommet Asie - Europe (ASEM)… et dans la question de la Mer Orientale. -VNA/VI