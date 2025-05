Le voilier 286-Lê Quy Dôn part pour des visites et des échanges en Chine et aux Philippines

Les visites visent à renforcer l'amitié, la coopération, la compréhension mutuelle et la confiance entre la Marine populaire vietnamienne et les marines chinoise et philippine. Elles marquent également un moment fort de la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et les Philippines.

Selon le programme, la délégation de travail à bord du navire 286-Lê Quy Dôn effectuera des visites de courtoisie auprès des dirigeants de la marine du Commandement du théâtre d'opérations du sud de l'Armée populaire de libération de Chine et du Commandement de la Marine philippine.

Photo : QDND

Elle accueillera des officiers de marine et des marins des pays hôtes à bord pour des visites et des réceptions ; organisera des échanges sportifs avec les forces navales des deux pays ; et visitera des sites historiques liés à la révolution vietnamienne ainsi que des sites culturels et historiques de Guangzhou, en Chine.

En outre, la délégation assurera également une formation en mer à l'intention des élèves officiers supérieurs, afin d'améliorer leurs compétences de commandement, leur coordination et leur maîtrise de l'utilisation des équipements de bord, ainsi que leurs capacités à gérer les situations dans les eaux internationales.

Avant le départ, la délégation a organisé une cérémonie d'offrande d'encens commémorative devant la statue du héros national Trân Hung Dao, dans le parc Bach Dang, à Nha Trang. L'arrivée du navire 286-Lê Quy Dôn au port de Guangzhou est prévue le 12 mai.-VNA/VI