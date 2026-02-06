Le VNX et FTSE Russell discutent de la modernisation du marché boursier vietnamien

Le Service des transactions boursières du Vietnam (VNX) a rencontré jeudi 5 février FTSE Russell pour discuter de leur coopération en cours et d’examiner les prochaines étapes pour soutenir le développement durable et la modernisation du marché boursier vietnamien.

Lors de cette réunion, les deux parties ont fait le point sur les perspectives du marché boursier vietnamien en 2025, en mettant l’accent sur la capitalisation boursière, les tendances des indices, l’évolution des segments actions, obligations et produits dérivés, ainsi que sur la croissance continue de la base d’investisseurs. Les dirigeants du VNX ont souligné des résultats encourageants, insistant sur les efforts de réforme, la modernisation des infrastructures de marché et le renforcement de la transparence, conformément aux normes internationales.

L’annonce officielle faite le 8 octobre 2025 par FTSE Russell du relèvement du classement du Vietnam, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, est considérée comme une réalisation historique, non seulement pour le marché financier national, mais également pour l’ensemble du processus d’intégration économique internationale du pays.

La réunion a également examiné les progrès réalisés dans le cadre du protocole d’accord entre le VNX et FTSE Russell. Les discussions ont porté sur les principes de développement des indices, les modalités de gouvernance et les orientations commerciales. Les deux parties ont insisté sur une coordination étroite et une approche équilibrée, garantissant la conformité aux normes internationales tout en respectant la législation et la réglementation vietnamiennes.

La réunion a réaffirmé l’engagement du VNX et de FTSE Russell à approfondir leur partenariat stratégique à long terme, à soutenir le marché boursier vietnamien dans sa quête d’une croissance durable, d’un rayonnement régional et international renforcé et de la poursuite de son plan de reclassement selon les normes internationales. – VNA/VI