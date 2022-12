Le VINEU se réjouit de contribuer au développement commun du pays

Dr Cao Thê Anh, vice-président du réseau d'innovation du Vietnam en Europe (VINEU). Photo: VNA

A l’occasion de la tournée en Europe du Premier ministre Pham Minh Chinh, le Dr Cao Thê Anh, vice-président du réseau d'innovation du Vietnam en Europe (VINEU), a déclaré que son organisation s’est réjoui de contribuer au développement commun du pays.

Le VINEU réunit des experts, intellectuels et jeunes vietnamiens qui souhaitent promouvoir des activités d’innovation entre le Vietnam et les pays européens.

Le VINEU est une organisation à but non lucratif établie le 16 octobre en 2021 à Berlin (Allemagne), met en œuvre les principales activités comme conseil-formation ; connexion d’investissement-affaires commerciales ; développement d’une communauté d'intellectuels scientifiques et technologiques.

Après un an de mis en place, le VINEU a été actif dans la recherche et la mise en relation avec des partenaires qui sont des entreprises et des organisations en Europe. Les experts du VINEU ont également contribué à des présentations sur des programmes liés à l'économie circulaire, à la transformation numérique, et au soutien aux start-up organisés par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Hue Innovation Hub.

Dans les temps à venir, le VINEU continuera à consolider et à développer son réseau grâce à la coopération avec l'Union des associations de jeunes et d'étudiants vietnamiens en Europe, l'Union des associations vietnamiennes en Europe ainsi que les réseaux intellectuels, l'innovation du Vietnam à travers le monde pour développer le réseau, et en même temps organiser des discussions thématiques pour échanger des expériences et des connaissances et promouvoir la création de projets d'investissement, de technologie de transfert de technologie au Vietnam.

En ce qui concerne la participation du Vietnam au sommet ASEAN-UE et la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Luxembourg, au Pays-Bas et en Belgique, le Dr Cao Thê Anh a exprimé son plaisir d'être témoin de cet événement, affirmant que la visite est une occasion importante de renforcer la confiance et d'élever les relations du Vietnam avec le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique en particulier, ainsi qu'avec l'Europe en général.

Avec son rôle important dans l'ASEAN, le Vietnam sera un agent actif pour promouvoir les relations de l'ASEAN avec l'UE, a souligné Cao Thê Anh.