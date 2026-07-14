Le VIFC-HCMC, nouveau levier de coopération financière entre le Vietnam et la République de Corée

Les délégués participant au Forum de coopération financière Vietnam-République de Corée. Photo: VNA

Le développement des marchés de capitaux, les paiements transfrontaliers, les technologies financières (fintech) et la finance verte figurent parmi les principaux domaines de coopération financière entre le Vietnam et la République de Corée, alors que le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) entre officiellement en activité.

Lors du Forum de coopération financière Vietnam-République de Corée, organisé le 13 juillet par le VIFC-HCMC et le Consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, responsables, experts et représentants d'entreprises des deux pays ont examiné les moyens de renforcer les liens entre leurs marchés financiers et d'attirer davantage de capitaux internationaux.

Le vice-consul général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, Kwon Tae Han, a estimé que ce forum se tenait à un moment particulièrement important, marqué par l’entrée en fonctionnement officielle du VIFC-HCMC. Les échanges entre experts des deux pays dès cette première phase devraient contribuer à poser les bases d’une coopération durable.

Il a rappelé que, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et la République de Corée avaient enregistré des avancées économiques majeures et étaient désormais engagés dans une coopération approfondie en tant que partenaires stratégiques globaux.

Face aux mutations provoquées par la transformation numérique et l'intelligence artificielle, il a souligné la nécessité de renforcer les cadres institutionnels, les infrastructures financières et l'interconnexion des marchés afin de faciliter les investissements des entreprises et d'offrir des services financiers plus sûrs et plus accessibles.

La partie sud-coréenne a également mis en avant la complémentarité entre un marché vietnamien dynamique, ouvert aux technologies numériques, et l'expérience de la République de Corée dans la finance numérique, les fintechs et les infrastructures financières électroniques.

Selon Kwon Tae Han, plusieurs domaines de coopération pourraient être développés rapidement, notamment les paiements transfrontaliers par QR code, le marché obligataire et le renforcement des liens entre les institutions financières des deux pays. Le Consulat général poursuivra son rôle de passerelle pour favoriser les investissements et les projets de coopération.

Le vice-président de l’organe exécutif du VIFC-HCMC, Nguyên Huu Huân, a souligné que l’économie mondiale exige désormais davantage de transparence, de connectivité numérique, de normes environnementales et de maîtrise des risques. Parallèlement, l’ASEAN reste une destination majeure pour les investissements directs étrangers, avec près de 226 milliards de dollars de flux enregistrés en 2024, tandis que le Vietnam connaît d’importants besoins de financement dans les infrastructures, la transformation numérique, la transition écologique et l’innovation.

Selon lui, la création du VIFC-HCMC constitue une étape stratégique visant à bâtir un marché financier plus profond, plus diversifié et mieux à même de mobiliser les capitaux internationaux. Le centre ambitionne de développer un écosystème financier moderne reliant capitaux, technologies et talents internationaux, tout en expérimentant de nouveaux modèles financiers au service de l'économie réelle.

Le VIFC-HCMC entend concentrer ses efforts sur la gestion d'actifs et les fonds d'investissement, les marchés des capitaux et des obligations internationales, la finance verte, la finance numérique et les fintechs, les paiements transfrontaliers, ainsi que la finance aérienne et maritime, sans oublier les services d'appui tels que la notation financière, l'audit, le conseil juridique, l'arbitrage et la formation.

Considérant la République de Corée comme un partenaire stratégique majeur, le VIFC-HCMC a proposé cinq axes prioritaires de coopération : renforcer la présence des banques, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels coréens ; développer les instruments de financement internationaux, notamment les obligations vertes et durables ; connecter les systèmes de paiement et promouvoir les paiements transfrontaliers par QR code ; coopérer dans les domaines des fintechs, de l’intelligence artificielle, des mégadonnées, de l’identité numérique et des dispositifs d’expérimentation réglementaire (sandbox) ; enfin, développer les ressources humaines à travers les échanges d’experts et la coopération entre universités et instituts de recherche.

Dans le domaine de la finance verte, le VIFC-HCMC estime que la République de Corée, forte de son expertise en technologies propres, en énergies renouvelables et en infrastructures numériques, pourrait contribuer au financement des projets de transition énergétique du Vietnam. Le centre entend ainsi devenir une plateforme reliant les capitaux coréens aux projets verts vietnamiens.

Les dirigeants du VIFC-HCMC ont enfin réaffirmé leur volonté de mettre en place un mécanisme d'accompagnement dédié aux investisseurs coréens et de travailler avec les autorités compétentes pour faciliter le développement de nouveaux produits financiers, les programmes pilotes et les partenariats entre entreprises. -VNA/VI