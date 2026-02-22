Le Vietnam vise un partenariat économique renforcé avec la France

Le Vietnam intensifie ses efforts pour attirer des investissements français de qualité dans les secteurs où la France possède des avantages mondiaux, notamment les infrastructures de transport, les villes intelligentes, les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la logistique, la santé et l’agriculture de haute technologie, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai.

Le diplomate a fait ses propos lors d’une séance de travail, vendredi 20 février, avec Benoît Clocheret, vice-président de MEDEF International – l’organe du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) dédié au rayonnement et au développement des entreprises françaises à l’étranger, président du Conseil d’entreprises France–Vietnam et président exécutif du groupe Artelia, ainsi qu’avec des représentants de grandes entreprises françaises.

Il a souligné que ces secteurs constituent des piliers essentiels de la stratégie de développement durable du Vietnam et offrent de fortes complémentarités entre les deux économies.

L’ambassadeur Trinh Duc Hai a salué l’engagement proactif de MEDEF International ces dernières années, notamment l’organisation réussie du Forum d’affaires Vietnam-France en juin dernier, soulignant que cet événement avait renforcé le rôle du MEDEF en tant que lien stratégique entre les deux communautés d’affaires et jeté les bases importantes d’une amélioration de la coopération bilatérale.

Il a également souligné les vingt années de contribution d’Artelia au Vietnam, notamment dans le cadre de grands projets d’infrastructure tels que les métros de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville. La présence durable et efficace d’entreprises françaises comme Artelia, a-t-il déclaré, témoigne de la profondeur et du potentiel à long terme des relations économiques franco-vietnamiennes.

Benoît Clocheret a indiqué qu’Artelia emploie environ 800 personnes au Vietnam et considère le pays comme un marché stratégique, tant sur le plan commercial que pour le développement du capital humain. Les professionnels vietnamiens participent non seulement aux projets nationaux, mais soutiennent également les opérations du groupe au Laos, aux Philippines, en Thaïlande et en Indonésie, faisant du Vietnam un pôle d’excellence régional au sein de son réseau.

Il a ajouté qu’Artelia est honorée de participer aux premières étapes du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse du Vietnam et de fournir des services de conseil et de supervision pour un nouveau projet d’aéroport à Hanoi, qualifiant ces rôles de contribution significative à la modernisation des infrastructures du pays.

Benoît Clocheret a précisé que MEDEF International s’efforce de placer le Vietnam au cœur des priorités stratégiques des entreprises françaises, à l’heure où nombre d’entre elles se concentrent sur des marchés plus importants tels que les États-Unis, la Chine et l’Inde. Avec une population de plus de 100 millions d’habitants, une croissance économique soutenue, une main-d’œuvre qualifiée et une forte dynamique de réformes, le Vietnam se distingue comme une destination dynamique et prometteuse dans les stratégies d’expansion internationale des entreprises françaises.

Les deux parties se sont entendues pour coordonner l’organisation du deuxième Forum d’affaires Vietnam-France, qui se tiendra en France, provisoirement à la mi-juin. Le MEDEF propose la participation de hauts responsables, dont potentiellement le ministre vietnamien des Finances, afin d’optimiser l’impact de l’événement et les échanges avec les entreprises.

Les discussions ont également porté sur un large éventail de domaines de coopération potentiels, allant des infrastructures de transport (TGV, métros et aviation) aux énergies renouvelables et nucléaire, en passant par les industries de pointe, les semi-conducteurs, la santé, l’aérospatiale, la défense et l’économie maritime.

Benoît Clocheret a souligné les solides capacités de la France en matière d’énergie nucléaire, avec plus de 60 réacteurs en exploitation et une expertise pointue en technologies et en gestion de la sûreté, autant d’atouts qui pourraient soutenir la stratégie énergétique à long terme du Vietnam.

Les deux parties ont également exploré la connectivité énergétique régionale au sein de l’ASEAN, où le Vietnam joue un rôle essentiel en reliant les ressources hydroélectriques du Laos à la demande en énergie propre de Singapour, créant ainsi de nouvelles opportunités dans le contexte de la transition énergétique mondiale.

MEDEF International a fait part en toute franchise des préoccupations des entreprises françaises concernant les procédures administratives et la stabilité et la prévisibilité du cadre juridique vietnamien, tout en reconnaissant que les récentes réformes visant à rationaliser les structures de gouvernance et à améliorer le climat des investissements constituent des signaux positifs pour les investisseurs.

L’ambassadeur Trinh Duc Hai a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à accélérer la réforme administrative, à renforcer la transparence et à garantir un environnement juridique stable et prévisible afin de faciliter les investissements à long terme, notamment ceux des entreprises françaises.

Concernant l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), il a invité MEDEF International à poursuivre son plaidoyer en faveur d’une ratification rapide par la France, témoignant ainsi de sa confiance et de son engagement en faveur d’un partenariat durable.

Benoît Clocheret a réitéré le rôle de médiateur du MEDEF, et a souligné l’importance d’encourager davantage d’investissements vietnamiens en France, en s’appuyant sur des exemples de réussite pour dynamiser la coopération bilatérale. – VNA/VI