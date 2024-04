Le Vietnam vise tous les moyens de transport fonctionnant à l’énergie verte d’ici 2050

Le Vietnam vise à ramener à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050, donc idéalement, tous les moyens de transport utiliseront de l’énergie verte. Pour le pays, les transports écologiques constituent également une nécessité urgente pour construire des villes vertes et intelligentes, selon les experts.

Un modèle de voiture électrique intelligente du segment C - VF 7 de Vinfast. Photo : Vinfafast

Le secteur des transports vise à limiter et arrêter progressivement la production, l’assemblage et l’importation de voitures et de motos utilisant des combustibles fossiles d’ici 2040. D’ici 2050, tous les véhicules automobiles utiliseront de l’électricité et de l’énergie verte. Il est donc essentiel de développer des bornes de recharge.

Les véhicules électriques sont considérés comme l’avenir du secteur des transports, car les habitants des grandes villes privilégient de plus en plus ces unités. Les statistiques du ministère des Transports montrent que plus de 20 000 voitures électriques ont été utilisées dans tout le pays l’année dernière.

Toutefois, les bornes de recharge sur les routes ne suffisent pas à répondre aux besoins des véhicules électriques. Le plus grand système de bornes de recharge est celui de VinFast, avec plus de 150 000 ports pour les motos et les voitures. Il est situé dans les parkings, les gares routières, les centres commerciaux et les stations-service. Outre ces bornes, les gens rechargent principalement leur véhicule à domicile.

Lors d’un atelier sur la promotion de la transition énergétique et l’élaboration de politiques visant à investir dans les bornes de recharge au Vietnam, organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le professeur Wilmar Matinez, expert en recherche sur l’énergie électrique du PNUD, a déclaré qu’au Vietnam, le concept de voitures électriques reste nouveau.

Le nombre de véhicules utilisant de l’énergie verte est encore faible par rapport à ceux utilisant des combustibles fossiles. C’est aussi pourquoi les bornes de recharge électrique sur les routes, notamment les autoroutes, sont moins répandues que dans d’autres pays.

Il a estimé que le besoin de bornes de recharge est l’une des principales raisons pour lesquelles les consommateurs hésitent à acheter et à utiliser des véhicules électriques. Le plan de développement des infrastructures routières prévoit que d’ici 2050, le Vietnam construira plus de 9.000 km d’autoroutes, soit près de huit fois plus que le nombre actuel.

To Nam Toan, chef de la Division des sciences environnementales, de la technologie et de la coopération internationale du Département des routes du Vietnam, a indiqué que le ministère des Transports mettait à jour la planification du réseau routier et augmenterait probablement les bornes de recharge prévues en fonction de la demande des localités.

Chaque autoroute est conçue pour avoir des aires de repos et, selon les experts, celles-ci seraient des endroits appropriés pour installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Wilmar Matinez a déclaré qu’avec la technologie électrique actuelle, la batterie permet généralement au véhicule de parcourir environ 180 à 300 km par charge.

Les personnes qui souhaitent parcourir de longues distances ont besoin de nombreuses bornes de recharge pour recharger leur véhicule tout en faisant une pause avant de continuer. Si le pays ne parvient pas à résoudre le problème des bornes de recharge, il ne sera pas facile d’atteindre à l’avenir l’objectif de remplacer complètement les véhicules à essence et diesel par des véhicules électriques. Par conséquent, le besoin de bornes de recharge au Vietnam est très élevé.

Grâce à des recherches pratiques sur le développement de bornes de recharge pour véhicules électriques en Thaïlande, en Allemagne, en Norvège et en République de Corée, Wilmar a déclaré que la construction d’un réseau de bornes de recharge nécessite un engagement fort du gouvernement et du secteur privé. L’Allemagne a intensifié ses investissements dans la recherche et l’expansion des bornes de recharge grâce à des subventions et des fonds de recherche. Les personnes qui achètent de nouvelles voitures électriques peuvent bénéficier d’incitations allant jusqu’à 80 % du prix de la voiture.

Les pays ci-dessus ont également des réglementations strictes en matière de construction d’infrastructures de recharge, de normalisation des bornes de recharge, de sources et de vitesses, et de réglementation de la recharge publique à domicile.

Une étude réalisée par des experts du PNUD montre qu’avec 39 stations de repos sur l’autoroute Nord-Sud à l’Est et en supposant que d’ici 2050 tous les véhicules circulant sur les routes seront électriques, il est nécessaire d’investir dans environ 7 800 bornes de recharge. Sur la base du taux d’investissement de cette année, environ 2,2 milliards de dollars seront nécessaires pour 2025-2050. Compte tenu de ce coût d’investissement, le Vietnam doit encourager les organisations privées à apporter des capitaux.

Les incitations peuvent inclure une exonération fiscale pendant les cinq premières années suivant l’exploitation des bornes de recharge et une réduction fiscale de 50 % pour les cinq années suivantes. La chose la plus importante pour attirer les investissements privés est d’accélérer l’utilisation des véhicules électriques. Le secteur privé doit être autorisé à percevoir des frais pour facturer des services afin de récupérer le capital.

Nguyen The Vinh, un expert du groupe Electricité du Vietnam, a déclaré que le nombre de bornes de recharge n’était pas le seul problème. Augmenter les bornes de recharge sur les autoroutes nécessite de calculer le nombre de véhicules et les temps de recharge à chaque borne pour éviter de mettre trop de pression sur le système électrique à l’échelle nationale, provoquant des pannes de courant locales.

Le système de bornes de recharge publiques représente actuellement 10 % de la consommation électrique du pays.

Concernant cette préoccupation de l’industrie électrique, Nguyen Bao Huy, de l’Université des sciences et technologies de Hanoi, a estimé que le pays pourrait appliquer un système de recharge intelligent. Ce système utilise une technologie de surveillance à distance pour gérer le temps et la méthode de recharge de la voiture à chaque station ; et fournit des données sur les bornes de recharge disponibles dans les zones environnantes.

Grâce à cette méthode, le Vietnam peut répartir équitablement le nombre de véhicules aux points de recharge, évitant ainsi de charger trop de voitures pendant les heures de pointe, ce qui pourrait surcharger le système et provoquer une panne de courant. – VNA/VI