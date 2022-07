Le Vietnam vise le top 10 mondial de la transformation agricole

Une stratégie de développement de la mécanisation agricole et de la transformation agro-sylvo-aquatique a été approuvée, visant à faire du Vietnam l’un des 10 premiers centres de transformation agricole au monde d’ici 2030.

L’ananas est un fruit bien connu et se trouve souvent au rayon des produits frais des supermarchés. Photo: VNA

La stratégie, signée par le vice-Premier ministre Lê Van Thành, vise à développer une transformation agricole moderne, efficace et durable pour répondre aux exigences et aux normes du marché mondial.Parmi ses objectifs, plus de 90% des cultures de plantes clés doivent être mécanisés d’ici 2025 et plus de 70% des cultures en général seront complètement mécanisés d’ici 2030. Les objectifs respectifs sont de plus de 80% et 60% pour l’élevage, plus de 70% et 90% pour l’aquaculture, 85% et plus de 95% pour la pêche et l’entreposage frigorifique sur les bateaux de pêche.