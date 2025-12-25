Le Vietnam vise le cap des 25 millions de visiteurs étrangers en 2026

Après avoir clôturé une année 2025 historique marquée par l'accueil de 21,5 millions de visiteurs étrangers, l'industrie touristique vietnamienne se fixe désormais un nouvel objectif de franchir le cap des 25 millions d’arrivées internationales en 2026.

Lors de la conférence-bilan organisée le 24 décembre par l’Autorité nationale du tourisme, son directeur général Nguyen Trung Khanh a souligné que l'année écoulée avait constitué un jalon historique, coïncidant avec le 65e anniversaire du secteur et de célébrations nationales d'envergure, notamment le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le 80e anniversaire de la Fête nationale, le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam.

Considéré comme un point brillant du tableau socio-économique par le Premier ministre, le secteur a bénéficié en 2025 de réformes institutionnelles majeures, telles que le Plan de mise en œuvre de la planification du système touristique pour la période 2021-2030 et vision à l’horizon 2045, la résolution No 11 selon le programme de développement du tourisme en 2025, la résolution No 44 sur l'exemption de visa pour les ressortissants de douze pays supplémentaires.

Cette dynamique de croissance a été soutenue par une stratégie de promotion internationale particulièrement offensive et professionnelle. En 2025, le Vietnam a affirmé sa présence sur les plus grands salons mondiaux comme l'ITB Berlin et le WTM Londres, TRAVEX, tout en organisant des programmes de promotion ciblées en Europe, en Russie, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Australie, en République de Corée et au Japon ou le programme de relance du développement du tourisme «Vietnam : Voyager pour aimer ! ». La vitrine culturelle du pays a également été mise en avant lors du Festival de Cannes, tandis que l'Année nationale du tourisme à Hue a suscité un engouement massif, tant sur le plan intérieur qu'international.

Hoi An est l'une des destinations les plus prisées des touristes internationaux au Vietnam. Photo : Vietnam+

Dans un contexte de reprise mondiale encore fragile, le taux de croissance touristique du Vietnam se distingue comme un point brillant. Sur le plan statistique, les performances vietnamiennes surclassent nettement les moyennes régionales et mondiales. Avec une progression de 22% des arrivées internationales en 2025, le pays affiche une croissance quatre fois supérieure à la moyenne mondiale et dépasse de loin le taux de 8% enregistré en Asie-Pacifique. Alors que la région ne s'est rétablie qu'à hauteur de 90% de son niveau d'avant-pandémie, le tourisme vietnamien a déjà atteint 110% de sa fréquentation de référence.

Ce rayonnement est par ailleurs conforté par de prestigieuses distinctions internationales, dont l'inscription des villages de Lo Lo Chai et Quynh Son sur la liste des meilleurs villages touristiques au monde par l'ONU Tourisme ou encore l'obtention pour la sixième fois du titre de meilleure destination patrimoniale du monde, ou pour la septième fois du titre de meilleure destination d’Asie.

Fort de ces résultats qui ont généré des recettes record dépassant les 1 000 billions de dôngs (38,06 milliards de dollars) en 2025, le secteur vise désormais une nouvelle étape de croissance pour 2026. En plus des 25 millions de visiteurs étrangers attendus, le pays prévoit de servir 150 millions de touristes nationaux, une ambition qui devrait porter les revenus globaux de l’industrie à environ 1 125 billions de dôngs et confirmer la position stratégique du Vietnam sur la carte touristique internationale. -VNA/VI