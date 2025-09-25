Le Vietnam vise à figurer parmi les 40 premiers pays de l’Indice mondial de l’innovation d’ici 2030

Au Centre de R&D du Parc des hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) vient de publier le Rapport sur l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2025, selon lequel le Vietnam maintient sa 44e place sur 139 pays et économies, maintenant ainsi sa position de 2024. Ce résultat reflète l’orientation correcte du développement fondé sur la science, la technologie et l’innovation.



Selon Pham Dinh Nguyen, directeur de l’Académie de stratégie en sciences et technologies (ministère des Sciences et des Technlogies), l’adoption par le Bureau politique et l’Assemblée nationale de plusieurs Résolutions et de la Loi sur la science, la technologie et l’innovation en 2025 devrait créer des percées dans la recherche, l’innovation et la transformation numérique. L’objectif est de placer le Vietnam parmi les 40 premières nations en la matière d’ici 2030.



Pour y parvenir, il a souligné la nécessité de renforcer la capacité d’innovation endogène dans trois piliers : institutions, ressources humaines et infrastructures scientifiques. Le Vietnam doit continuer à encourager l’innovation, la protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle, améliorer l’environnement des affaires et soutenir les entreprises comme acteurs centraux de l’innovation.



Le rapport de l’OMPI note que le Vietnam figure parmi les pays à revenu intermédiaire ayant le plus progressé depuis 2013, avec l’Inde, la Chine et la Turquie. En Asie du Sud-Est, il occupe la 3ᵉ place, derrière Singapour et la Malaisie. Une progression notable alors que la plupart des pays devant le Vietnam appartiennent au groupe à revenu élevé, avec un ratio d’investissement en R&D rapporté au PIB largement supérieur. – VNA/VI