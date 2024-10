Le Vietnam vise à figurer dans le top 3 de l’ASEAN en matière d’économie numérique

Selon plusieurs organisations internationales, le taux de croissance de l'économie numérique du Vietnam est élevé, d'environ 20% par an. En particulier, son commerce électronique progresse rapidement, se classant au premier rang dans l'ASEAN.

Le Vietnam s’est fixé comme objectif que d’ici 2025, l’économie numérique représentera 20% de son PIB puis 30% en 2030.

Parmi les tâches et les solutions visant à jeter les bases de la transformation numérique, le développement des infrastructures numériques et la préparation à répondre à la demande explosive de connexion et de traitement des données, jouent un rôle important.

« Selon les données du ministère de l'Information et de la Communication, en 2023, l'économie numérique représentait environ 16,5 % du PIB national », a indiqué Tran Minh Tuan, directeur du Département de l'économie numérique et de la société numérique de ce ministère.

« Le Vietnam vise à figurer dans le top 3 dans la région ASEAN en matière d’économie numérique », a-t-il affirmé.

De son côté, Hoang Viet Tien, secrétaire général adjoint de l'Association vietnamienne des communications numériques (Vietnam Digital Communications Association – VDCA), a déclaré qu'il était nécessaire de créer des bases, en particulier d’avancer des solutions pour soutenir le développement des infrastructures numériques.

« Nous éliminons la 2G et nous nous dirigeons vers la 5G. Le ministère de l'Information et de la Communication a autorisé trois opérateurs à mettre en place la 5G, et les premiers tests ont connu un certain succès », a-t-il rappelé.

« Dans les temps à venir, pour mettre en place avec succès la transformation numérique et développer les infrastructures numériques, les fournisseurs de solutions et d’infrastructures doivent proposer des solutions conviviales. Les agences de gestion de l'État doivent publier des décrets, des circulaires et des instructions spécifiques et appropriés », a-t-il estimé.

Selon les estimations d'Ericsson Vietnam, la 5G représenterait environ 50% des abonnements mobiles du Vietnam d'ici 2029.

Rita Mokbel, présidente d'Ericsson Vietnam, a déclaré qu'Ericsson était toujours prêt à soutenir la commercialisation de la 5G au Vietnam. Actuellement, Ericsson travaille en étroite collaboration avec des opérateurs et des entreprises nationaux pour développer des applications adaptées aux besoins spécifiques du pays.

Eric Yeo, directeur général d'AWS Vietnam, souhaite coopérer avec les opérateurs de télécommunications vietnamiens pour fournir sa technologie, son expertise et son expérience dans la construction d'infrastructures et l'amélioration du professionnalisme de la main-d'œuvre, aidant ainsi les entreprises à maximiser les bénéfices des investissements dans la 5G.

Nguyen Tuan Huy, chef du Département de transformation numérique chez MobiFone, a souligné : « La transformation numérique n’est pas simplement l’utilisation de la technologie numérique dans les activités socio-économiques, c'est aussi le processus d’établissement d’une méthode de production nouvelle, moderne et avancée. L'intelligence artificielle, l'Internet des Objets, le Big Data et le Cloud deviennent des outils de production importants dans de nombreux secteurs et domaines ».-VNA/VI