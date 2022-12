Le Vietnam vise 8 millions de visiteurs internationaux en 2023. Photo : VnExpress

L’Administration nationale du tourisme du Vietnam vise 8 millions de visiteurs internationaux et 102 millions de touristes nationaux l’année prochaine.

Selon le projet de rapport de bilan et d’orientation pour 2023, l’Administration nationale du tourisme estime que les recettes totales du tourisme avec les objectifs ci-dessus rapporteront environ 650.000 milliards de dôngs en 2023.



Créer des conditions de voyage favorables pour les visiteurs, améliorer les infrastructures et les installations techniques au service des touristes, développer un tourisme intelligent basé sur la technologie 4.0, développer le tourisme rural... voilà ce que le secteur fera pour atteindre ses objectifs.



Le Vietnam participera également à des événements touristiques majeurs dans des pays tels que l’Indonésie, l’Allemagne et le Royaume-Uni, fera sa promotion sur les principaux médias internationaux et sur des marchés clés tels que l’ASEAN et l’Asie du Nord-Est, l’Australie, l’Europe et l’Amérique du Nord.



Cependant, le directeur général de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh, a déclaré que le tourisme vietnamien pourrait continuer à faire face à de nombreuses difficultés l’année prochaine. Certes les activités touristiques mondiales continueront de se redresser, mais ne pourront pas revenir à ce qu’elles étaient avant l’épidémie.



Le tourisme domestique est toujours en croissance, mais le rythme va ralentir. Pendant ce temps, les principaux marchés du Vietnam (comme la Chine, la Russie) ne sont pas complètement rouverts. Par ailleurs, la politique de visas du Vietnam ne présente pas beaucoup d’avantages par rapport à celles des autres pays de la région.



En 2022, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam est estimé à 3,5 millions, soit environ 70% du plan fixé à 5 millions. Le total des visiteurs nationaux est estimé à 101,3 millions, soit une augmentation de 68,8% par rapport au plan et plus qu’avant l’épidémie (85 millions). Les recettes totales devraient atteindre 495.000 milliards de dôngs, soit 23% de plus que prévu.