Le Vietnam veut renforcer ses liens avec l’Australie-Méridionale

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thành, a effectué mercredi 1er mars une visite officielle en Australie-Méridionale au cours de laquelle il a eu des rencontres avec les dirigeants de l’État et des organisations clés pour discuter des mesures visant à renforcer les relations de coopération bilatérales.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thành rend une visite de courtoisie à la gouverneure d’Australie-Méridionale, Frances Adamson. Photo : VNA

Recevant l’ambassadeur vietnamien, la gouverneure d’Australie-Méridionale, Frances Adamson, a déclaré qu’elle avait choisi le Vietnam comme premier pays à effectuer une visite officielle dans son nouveau poste en novembre dernier, comme elle apprécie le rôle et la position du pays ainsi que les grandes opportunités qui s’ouvrent pour la coopération entre les deux pays, y compris la coopération avec son État.

Elle a déclaré que l’éducation et la formation, le commerce, l’agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables et hydrogène, la science et la technologie et la transformation numérique sont des domaines spécifiques définis pour la coopération bilatérale lors de sa visite du 7 au 10 novembre à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.

La gouverneure a exprimé sa conviction que sur la base des relations de plus en plus étroites entre les deux pays et de la proactivité des ministères, secteurs et entreprises des deux parties, la coopération entre l’Australie-Méridionale et le Vietnam connaîtra une percée dans les temps à venir.

Nick Champion, ministre du Commerce et de l’Investissement d’Australie-Méridionale, ministre du Logement et du Développement urbain et ministre de la Planification ; Zoe Bettison, ministre du Tourisme et ministre des Affaires multiculturelles ; et Terry Stephens, président du Conseil législatif de l’Australie-Méridionale, ont tous apprécié les perspectives de coopération entre leur État et le Vietnam, et ont exprimé leur volonté de visiter le pays en 2023.

Le ministre Nick Champion a souligné que l’Australie-Méridionale attache une importance croissante au marché vietnamien, notamment en termes de commerce, d’éducation et de formation.

Il a affirmé que l’Australie-Méridionale envisage d’ajuster sa stratégie d’investissement pour se concentrer fortement sur l’Asie et l’Asie du Sud-Est au lieu de se concentrer uniquement sur les investissements nationaux ou les marchés américains et européens.

Pendant ce temps, la ministre Zoe Bettison a reconnu les contributions positives de la communauté vietnamienne forte de 17.000 personnes en Australie-Méridionale et a exprimé son soutien à la préservation de la diversité culturelle et au maintien de l’enseignement de la langue vietnamienne.

Informant les hôtes du développement économique du Vietnam ces dernières années, l’ambassadeur Nguyên Tât Thành a proposé à l’Australie-Méridionale de prêter attention à la mise en œuvre de la Stratégie économique de l’Australie en Asie du Sud-Est jusqu’en 2040 et d’encourager davantage d’entreprises à investir au Vietnam.

À cette occasion, il a également eu deux tables rondes avec des représentants du ministère de l’Éducation, du ministère de l’Industrie, de l’Innovation et des Sciences, de l’Université d’Adélaïde, de l’Université d’Australie-Méridionale et de l’Université Flinders.

Le 28 février, le diplomate et le consul général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, Australie-Méridionale et Queensland Nguyên Dang Thang ont assisté à une cérémonie marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Australie organisée par le Conseil commercial Australie-Méridionale – Vietnam à Adélaïde. – VNA/VI