Le Vietnam veut renforcer sa coopération avec l’Iran dans divers domaines

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le lieutenant-général Ahmad Reza Radan. Photo: VNA

Le Vietnam tient toujours en haute estime et veut renforcer sa coopération avec l'Iran dans divers domaines, dont l'économie, le commerce, l'investissement, la santé, les sciences et les technologies, le tourisme, l'agriculture, la sécurité, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans le monde.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh en recevant le 14 mai à Hanoï le lieutenant-général Ahmad Reza Radan, commandant en chef du commandement de l'application des lois d'Iran, en visite de travail au Vietnam.

Saluant les résultats de l'entretien entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le commandement de l'application des lois d'Iran, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa confiance en la mise en œuvre active et efficace des accords conclus, contribuant à renforcer les relations bilatérales.

Pour approfondir la coopération bilatérale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors de la visite du président de l'Assemblée nationale du Vietnam en Iran, d'accélérer l'organisation de la 10e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Iran en 2024, et d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau.

Il a également proposé que les deux pays mettent l'accent sur la coopération économique, commerciale et d'investissement, et exploitent des domaines potentiels tels que l'import-export de produits agricoles et aquacoles, l'industrie Halal.

Le Premier ministre a également suggéré d'augmenter la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, de l'éducation et de la formation, du tourisme, du travail, ainsi que les échanges entre les deux peuples et la coopération décentralisée.

Pham Minh Chinh et Ahmad Reza Radan ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont convenu de renforcer leur coopération et leur soutien mutuel au sein des forums internationaux dont les deux pays sont membres.

Pour sa part, le lieutenant-général Ahmad Reza a affirmé l'importance du Vietnam dans la politique étrangère de l'Iran.

Estimant que la coopération bilatérale possédait un grand potentiel, il a déclaré que l'Iran était prêt à promouvoir les liens avec le Vietnam.

Il a annoncé que le commandement de l'application des lois d'Iran et le ministère vietnamien de la Sécurité publique avaient signé un mémorandum de coopération lors de leur entretien.

Il a également transmis l'invitation du Premier vice-président iranien Mohammad Mokhber au Premier ministre Pham Minh Chinh à effectuer une visite officielle en Iran, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales. -VNA/VI