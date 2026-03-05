Le Vietnam veut renforcer la coopération avec la Russie en gestion des situations d’urgence

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du ministre russe de la Protection civile, des Situations d’urgence et des Secours en cas de catastrophe, Aleksandr Kurenkov, le 5 mars. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à un renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Russie en matière de gestion des situations d’urgence, notamment par le partage d’expériences dans les domaines de l’alerte précoce, de la prévention des crises et des opérations de recherche et de sauvetage.



Recevant jeudi 5 mars à Hanoi le ministre russe de la Protection civile, des Situations d’urgence et des Secours en cas de catastrophe, Aleksandr Kurenkov, le dirigeant vietnamien a proposé à la Russie d’intensifier les transferts de technologie et la coopération en matière de production de véhicules spécialisés et d’équipements techniques, d’organiser des exercices conjoints et de poursuivre son soutien au Vietnam pour la formation de son personnel en la matière.



Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam n’oublie jamais le précieux soutien apporté par l’ex-Union soviétique et la Fédération de Russie durant sa lutte pour la libération et la réunification nationales, ainsi que dans le cadre de sa construction et de son développement actuels. Il a prié le ministre Aleksandr Kurenkov de transmettre ses salutations au président russe Vladimir Poutine et aux autres hauts dirigeants russes.



Il s’est félicité des résultats des séances de travail entre la délégation russe et le ministère vietnamien de la Sécurité publique et d’autres organismes compétents, et a remercié le ministère russe pour son soutien à la formation de nombreux experts et formateurs vietnamiens en matière de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que de recherche et de sauvetage.



Les deux parties se sont félicitées du développement positif des relations bilatérales ces dernières années, fondé sur une confiance politique solide. Les liens politiques et diplomatiques ont été renforcés par des échanges et des contacts fréquents à haut niveau, tandis que les agences des deux pays mettent activement en œuvre les accords de haut niveau afin d’approfondir la coopération et de la rendre plus efficace dans cette nouvelle phase.

Vue d’ensemble de la réception, à Hanoi, le 5 mars. Photo : VNA

La défense et la sécurité, ainsi que l’énergie, en particulier le pétrole et le gaz, demeurent des piliers essentiels de la relation bilatérale, tandis que la science et la technologie devraient devenir un nouveau moteur. L’année 2026 a été désignée Année de la coopération scientifique et éducative Vietnam-Russie.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam attache une grande importance au développement de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global avec la Russie, pour le bénéfice des deux nations et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.



Le Vietnam souhaite développer sa coopération avec la Russie dans divers domaines, notamment l’énergie, l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, le pétrole et le gaz, la coopération maritime, la défense et la sécurité, le génie militaire, la science et la technologie, ainsi que la formation en sciences fondamentales et dans d’autres domaines, a-t-il déclaré.



Afin de renforcer davantage les relations bilatérales, le chef du gouvernement a suggéré que les deux parties augmentent les échanges de délégations à tous les niveaux pour consolider la confiance politique, mettre en œuvre efficacement les accords signés et les résultats des visites de haut niveau, et maintenir des mécanismes réguliers de consultation et de dialogue en matière de défense et de sécurité.



Pour sa part, le ministre Aleksandr Kurenkov a déclaré que le ministère russe espérait renforcer sa collaboration avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique et d’autres organismes afin de mettre en œuvre les accords de haut niveau et de promouvoir davantage les relations bilatérales.



Faisant le point des résultats de ses séances de travail avec le ministère vietnamien, il a indiqué que la coopération entre le ministère russe, les forces de l’ordre et le ministère vietnamien de la Sécurité publique demeurait un pilier essentiel du partenariat stratégique global Vietnam-Russie.



Il a affirmé que la Russie continuera de promouvoir sa coopération avec ses partenaires vietnamiens, notamment dans les domaines soulignés par le Premier ministre, se disant convaincu qu’avec un engagement politique fort et le soutien des plus hauts dirigeants des deux pays, la coopération bilatérale continuera de se développer, en particulier dans les domaines de la réponse aux situations d’urgence et des opérations de recherche et de sauvetage. – VNA/VI