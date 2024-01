Le Vietnam veut renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la Hongrie

Dans le cadre de sa visite officielle en Hongrie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré vendredi 19 janvier à Budapest le vice-président du Parlement hongrois Jakab Istvan.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) rencontre le vice-président du Parlement hongrois Jakab Istvan. Photo: VNA





Saluant la visite officielle du dirigeant vietnamien, le vice-président du Parlement hongrois a affirmé que la visite était un événement important, contribuant à renforcer davantage l'amitié traditionnelle et la bonne coopération multiforme entre les deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire prioritaire dans la politique hongroise de "regard vers l'Est".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la considération hongroise du Vietnam comme son partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est, affirmant que le Vietnam souhaitait toujours renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la Hongrie.

Il a demandé au parlement hongrois de soutenir les deux gouvernements dans la mise en œuvre des accords de coopération importants conclus par les deux parties lors de cette visite dans tous les domaines de la politique, de l'économie et du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation, de la culture, des sciences et des technologies, du travail...

Les deux parties ont exprimé leur joie face à l'évolution positive des relations entre les deux pays et convenu de continuer à augmenter les échanges de délégations entre les deux organes législatifs, ainsi que la coordination étroite lors des forums interparlementaires.

Soulignant l'importance de la coopération économique, commerciale et d'investissement, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir une coopération économique à la mesure des relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays, à travers le renforcement de la coopération dans les domaines traditionnels comme l'agriculture, la pharmacie et l'agroalimentaire tout en renforçant la coopération dans de nouveaux domaines potentiels tels que la transformation verte, la transformation numérique, l'économie circulaire, l'innovation...



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Parlement hongrois d'encourager les parlements des autres pays de l'UE à ratifier bientôt l’Accord de protection des investissements Vietnam - EU et de soutenir la Commission européenne (CE) pour lever bientôt le carton jaune INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) imposé aux produits aquatiques vietnamiens. -VNA/VI