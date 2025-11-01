Le Vietnam veut mettre en service ses centres financiers internationaux en novembre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprimant lors de la conférence, à Hanoi, le 1er novembre. Photo : VNA

Le gouvernement établira un centre financier international (CFI) à Hô Chi Minh-Ville sur une superficie d’environ 899 hectares et un autre à Dà Nang sur une superficie d’environ 300 hectares, conformément aux options du Comité central du Parti, du Politburo et à la résolution n°222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale



La création de ces CFI vise non seulement à attirer les investissements et à se connecter au monde, mais aussi à développer des mécanismes, des politiques et des modèles de gouvernance nouveaux et efficaces, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une conférence tenue samedi 1er novembre, exhortant à transformer l’impossible en possible" quelle que soit la difficulté.



La conférence, à laquelle ont participé des délégués basés au Royaume-Uni, en République tchèque, à Hong Kong (Chine), en Indonésie et en Australie par visioconférence, a réuni des représentants des institutions financières, des entreprises, des banques, des fonds d’investissement et des cabinets d’avocats et d’audit vietnamiens et internationaux.



Richard D. McClellan, fondateur et PDG de RMAC Advisory, s’exprimant lors de la conférence, à Hanoi, le 1er novembre. Photo : VNA

Il a également demandé de promouvoir la coopération entre les institutions financières et les organismes de l’État, et de se conformer aux lois et pratiques internationales et de les appliquer avec flexibilité et créativité aux conditions du Vietnam.



Les CFI sont dotés d’un Comité directeur présidé par le Premier ministre ; de deux conseils d’administration; d’un organe de supervision ; et d’un tribunal unique chargé du règlement des litiges sur les deux sites. Ils vont fonctionner sur une base numérique et utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer leur compétitivité et attirer des investissements.



Ils vont opérer non seulement dans le domaine de la finance, mais aussi dans la production, les affaires, le commerce et l’investissement, assurant ainsi la fluidité et la compétitivité avec les autres centres financiers ; les procédures administratives doivent être centralisées, supprimant tous les obstacles et procédures administratives inutiles, a indiqué le chef du gouvernement.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang de préparer, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, les infrastructures, les conditions, les mécanismes et les politiques nécessaires à la mise en service des CFI en novembre 2025. – VNA/VI