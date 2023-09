Le Vietnam veut devenir une destination de transit commercial entre l’ASEAN et la Chine

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a exprimé le 17 septembre l'espoir qu'avec l'avantage de la proximité géographique, le Vietnam devienne un point de transit de marchandises et un maillon important dans la chaîne d'approvisionnement entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Chine.

Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie inaugurale du stand commercial du Vietnam au 20e Salon Chine-ASEAN (CAEXPO), qui se tient à Nanning, dans la province chinoise du Guangxi, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que son pays possède le plus grand nombre de stands commercial dans l’ASEAN ainsi qu'un grand nombre d'entreprises participantes au Salon pour renforcer les échanges commerciaux et à assister à des séminaires.



En particulier, lors de la foire, les entreprises ont signé des transactions économiques de meilleure qualité que lors des éditions précédentes, a-t-il poursuivi.

Il a souligné que le partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine se développe vigoureusement et devient une base importante de coopération et d'échanges commerciaux. Cependant, il reste encore beaucoup de marge à exploiter dans les relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement.



Pour cette raison, il a exhorté les entreprises, les ministères, les secteurs et les localités à intensifier les activités de promotion des investissements, à renouveler les technologies de production, à améliorer la qualité des produits, à créer des marques fortes et à renforcer la propagande pour rendre les produits vietnamiens plus acceptés dans ce pays voisin, contribuant ainsi à approfondir les liens bilatéraux.

Le Vietnam participe à la foire avec environ 200 stands sur une superficie de près de 5.000 mètres carrés.



De nombreux produits vietnamiens de haute qualité tels que le lait, le café, les chaussures, les produits agricoles, les aliments transformés, les voyages organisés, les articles de consommation, le bois et l'artisanat attirent l'attention des visiteurs et des acheteurs.