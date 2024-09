Le Vietnam va dans la bonne direction dans la lutte contre la pêche INN

Les efforts du Vietnam pour faire retirer le carton jaune de la Commission européenne (CE) sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) ont donné des résultats positifs, a souligné Nguyên Khac Giang, expert à l’Institut de recherche pour l’Asie du Sud-Est (ISEAS - Yusof) à Singapour.









Nguyên Khac Giang, expert à l’Institut de recherche sur les affaires de l’Asie du Sud-Est (ISEAS - Yusof Ishak) à Singapour. Photo : VNA

Lors d’un entretien sur le sujet avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA), il a souligné que la lutte contre la pêche INN a été identifiée par le gouvernement vietnamien comme l’une des principales priorités, immédiatement après que la CE a lancé un avertissement au Vietnam sur ses pratiques de pêche en octobre 2017.



Le gouvernement vietnamien et l’ensemble du système politique, du niveau central au niveau local, sont impliqués dans cette activité, faisant preuve d’une grande détermination et d’efforts pour résoudre le problème, a-t-il souligné.



L’un des points les plus marquants des efforts du Vietnam pour éliminer le « carton jaune » est qu’il s’est concentré sur l’élaboration d’un cadre juridique pour lutter contre la pêche INN, notamment la promulgation de lois, décrets, règlements, circulaires et documents d’orientation spécifiques envoyés aux ministères, aux secteurs et aux localités, a-t-il noté.



On peut dire qu’il existe un grand consensus en termes de politique de lutte contre la pêche INN, et cela est non seulement très apprécié au pays, mais même la CE apprécie les efforts du Vietnam, a-t-il noté.

Le deuxième point, a-t-il souligné, est la coopération internationale pour résoudre les problèmes liés à la pêche INN. Dans le même temps, il a déclaré que le Vietnam collaborait activement avec des pays se trouvant dans la même situation dans la région, tels que l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie, et travaillait avec les États-Unis et l’Australie par le biais d’accords de coopération à cet égard.



Un autre changement positif est que le Vietnam a mieux surveillé la mise en œuvre et le respect des lois liées à l’activité de pêche. Les localités ont intensifié la surveillance des activités des navires et ont exhorté les propriétaires à installer des systèmes de surveillance des navires (VMS).



Il existe cependant deux problèmes que le Vietnam n’a pas encore complètement résolus, car la situation des bateaux de pêche qui exercent des activités dans les eaux étrangères existe et la traçabilité de l’origine des produits aquatiques ne semble pas vraiment efficace.



La CE enverra une délégation d’inspection dans ce pays d’Asie du Sud-Est en octobre prochain, dans le but d’examiner les résultats obtenus dans la lutte contre la pêche illégale et les difficultés auxquelles le pays est confronté à cet égard, a-t-il rapporté.



Il est nécessaire de minimiser les violations en augmentant l’inspection des activités des bateaux et en sensibilisant les pêcheurs et en traitant strictement les violations, entre autres choses, a-t-il recommandé.



L’avertissement du « carton jaune » de la CE rend l’exportation de produits vietnamiens vers d’autres pays beaucoup plus difficile, et les articles sont soumis à des niveaux d’inspection plus élevés.



En outre, les consommateurs, notamment dans les pays développés et sur les principaux marchés du Vietnam comme le Japon, l’Europe et les États-Unis, accordent de plus en plus d’attention au développement durable.



Les questions liées aux droits de douane, aux règles et aux réglementations deviennent également plus strictes, entraînant de nouveaux retards dans les exportations et compliquant les expéditions de produits aquatiques, qui doivent rester frais.

Si le produit se trouve dans un entrepôt et que du temps est perdu en inspection, sa qualité diminue. – VNA/VI