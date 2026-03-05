Le Vietnam va créer un fonds national de développement de l’intelligence artificielle

Photo d'illustration: Internet

Le ministère des Sciences et des Technologies va créer le fonds national de développement de l’intelligence artificielle (IA) pour la période 2026-2027, en vertu de la Décision n°367/QD-TTg du Premier ministre en date du 28 février 2026 promulgant le plan de mise en œuvre de la Loi sur l’IA.

Selon cette décision, signée par le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, la Base de données nationale sur l’IA sera créée et hébergée au Centre national de données. Le ministère des Sciences et des Technologies sera responsable des normes relatives aux données d’IA, des réglementations techniques, des modèles d’algorithmes et des questions connexes, tandis que le ministère de la Sécurité publique sera chargé de la mise en place de l’infrastructure du Centre national de données, ainsi que de la sécurité et de l’intégration des données sources.

Les bases de données relatives à l’IA des ministères, des agences de niveau ministériel, des agences gouvernementales et des comités populaires à tous les niveaux seront créées, mises à jour et connectées de manière uniforme à la Base de données nationale sur l’IA. Ces bases de données devront être conformes aux normes et réglementations techniques du Centre national de données, garantissant ainsi la qualité des données et la sécurité de l’information.

Parallèlement, des pôles d’IA seront développés selon un modèle combinant des espaces physiques centralisés et des interconnexions en réseau numérique.

Des pôles d’excellence seront créés au sein de parcs technologiques, de zones numériques dédiées et de centres d’innovation. Les organisations et les particuliers seront encouragés à investir dans les infrastructures techniques nécessaires à leurs activités.

En décembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur l’IA, faisant du Vietnam l’un des rares pays dotés d’un cadre juridique complet en la matière. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er mars prochain, comprend 35 articles. Elle vise à garantir un équilibre entre la maîtrise des risques et la promotion de l’innovation, conformément aux pratiques internationales, et à accompagner le Vietnam dans son intégration proactive aux nouvelles normes technologiques.

Le texte introduit des obligations renforcées de transparence. Les fournisseurs de systèmes d’IA doivent informer clairement les utilisateurs lorsqu’ils interagissent avec une intelligence artificielle, sauf disposition légale contraire. Par ailleurs, tout contenu généré par IA - sons, images ou vidéos - devra comporter un marquage identifiable, lisible par machine, permettant de le distinguer d’un contenu authentique. Cette exigence constitue un levier essentiel dans la lutte contre les deepfakes.

La loi prévoit également un régime d’incitations particulièrement attractif pour les entreprises du secteur. Celles-ci pourront bénéficier des niveaux d’avantages les plus élevés prévus par la législation relative à la science et à la technologie, aux hautes technologies, à la transformation numérique et à l’investissement. L’accès prioritaire aux infrastructures de calcul, aux bases de données et aux environnements d’expérimentation figure parmi les principales mesures d’accompagnement.

Un mécanisme d’expérimentation contrôlée (sandbox) est institué, autorisant le test de nouveaux systèmes d’IA dans un cadre à risques maîtrisés, avec la possibilité d’exonérations ou d’allégements temporaires de certaines obligations réglementaires, en fonction des résultats obtenus.

Le texte donne la priorité aux investissements dans les infrastructures d’IA, la formation des ressources humaines, le développement des technologies clés et l’accompagnement des start-up innovantes. Des politiques spécifiques sont également prévues pour soutenir les jeunes entreprises et les PME, notamment en matière d’évaluation de conformité et d’accès aux données partagées. – VNA/VI