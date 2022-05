Le Vietnam va aider le Cambodge à organiser des événements e-sports aux prochains SEA Games

L'Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (VIRESA) aidera la Fédération cambodgienne des sports électroniques (EFC) à organiser des événements de sports électroniques lors des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 32) au Cambodge.

Photo : VNA

Le partenariat s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération signé par les deux parties le 23 mai à Hanoï, à la suite du succès des événements de sports électroniques aux SEA Games 31 au Vietnam.

Le président de la VIRESA, Nguyen Xuan Cuong, a déclaré qu'avec ses ressources, son expérience et ses partenaires, son association est prête à aider l'EFC dans toutes les étapes, du choix des catégories de compétition à la publication de manuels techniques, en passant par la sélection et la formation de l'équipe nationale, la formation des entraîneurs et des arbitres, l'introduction de sponsors, à organiser des compétitions avec la meilleure qualité.

Vath Chamroeun, secrétaire général du Comité national olympique du Cambodge et membre permanent du comité d'organisation des SEA Games 32, a apprécié le soutien de VIRESA lorsque son pays accueillera pour la première fois le plus grand événement sportif de la région.

Aux SEA Games 31, des compétitions de sports électroniques se sont déroulées du 13 au 22 mai. Le Vietnam a remporté quatre médailles d'or et trois d'argent dans ce sport.

Les prochains SEA Games sont prévus du 5 au 16 mai 2023 au Cambodge avec la participation de 11 pays de la région. Ce sera également la troisième fois consécutive que l'e-sport est présent aux Jeux.- VNA/VI