Le Vietnam, une puissance agricole

Pour pérenniser son développement, le Vietnam mise entre autres sur l’agriculture. Le Parti communiste vietnamien s’est donné pour mission de moderniser la classe paysanne pour en faire une force de travail productive, capable de développer l’agriculture et l’économie rurale, mais aussi d’instaurer une nouvelle ruralité.

La ferme «Soleil et vent» (photo: ninhthuantourism.vn)

Le soleil et le vent de Ninh Thuân nourrissent les rêves des jeunes agriculteurs ambitieux de cette province centrale, dont Nguyên Hoàng Quôc. Propriétaire depuis 2018 d’une ferme nommée justement «Soleil et vent», il a définitivement opté pour une production organique conforme aux normes internationales de bonnes pratiques agricoles Global GAP. Aujourd’hui, sa ferme produit des pommes répondant aux demandes des marchés les plus exigeants.

«Mon rêve est de servir la communauté par le biais de l’agriculture. Mais c’est un travail très difficile qui demande beaucoup de préparations et surtout un itinéraire et un plan d’action précis», nous dit-il.

Dào Manh Tiêp est un autre agriculteur de Ninh Thuân qui a réussi à faire fortune sur sa propre terre, grâce à la viticulture. Tout est parti d’un constat: les viticulteurs de sa province avaient l’habitude de pratiquer jusqu’à trois récoltes par an, ce qui était très nuisible à la vigne, l’intensivité de cette culture ayant pour effet d’accélérer le vieillissement de la plante et donc d’en réduire le rendement. L’utilisation massive de fertilisants chimiques, qui était courante dans la région, accélérait également la stérilisation des terres. Tiêp a donc décidé de ne pratiquer qu’une seule récolte par an. Bien lui en a pris: ses raisins sont à la fois beaux, gros et délicieux.

«On était très pauvres dans notre village, on devait tous travailler pour le compte des autres. Aujourd’hui, chaque famille a une parcelle pour cultiver la vigne. Une récolte nous rapporte en moyenne un bénéfice confortable de 80 millions de dôngs pour 500m2. Grâce à des conditions pédologiques favorables, nos raisins sont fermes et très sucrés. Tous les villageois ont désormais une vie aisée. On participe souvent à des séminaires et entre viticulteurs, on échange régulièrement des expériences et on apprend les uns des autres pour prospérer ensemble», se félicite-t-il.

Nguyên Hoàng Quôc et Dào Manh Tiêp ne sont que deux des agriculteurs qui se sont enrichis grâce à des pratiques agricoles durables, au Vietnam.

L’an dernier, malgré les perturbations provoquées par le changement climatique et la pandémie de Covid-19, notre pays a réussi à garantir une parfaite sécurité alimentaire et a exporté pour trois milliards de dollars de produits agricoles, un chiffre record.

Les pommes de la ferme «Soleil et vent» (photo: ninhthuantourism.vn)

Le 16 juin 2022, le comité central du Parti communiste vietnamien promulguait la résolution numéro 19 présentant sa vision sur l’agriculture, la ruralité et la paysannerie jusqu’en 2030 et 2045. Dans ce texte, pour la première fois, il a défini l’agriculture comme étant un atout national. Développer l’agriculture, la ruralité et la paysannerie ne relève pas seulement d’une question économique. Il y va également de la responsabilité de chacun envers sa communauté et son pays. Aussi le Parti a-t-il insisté sur la nécessité pour ses membres, mais aussi pour l’ensemble de la population, de prendre conscience de leur devoir de protéger l’environnement et d’œuvrer pour une agriculture verte et durable, ainsi que pour une meilleure qualité de vie des ruraux. Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan nous en dit plus.

«De nombreuses organisations internationales nous ont félicités pour l’efficacité de notre système alimentaire. Elles se sont déclarées prêtes à partager avec nous des expériences et des modèles en nous apportant des assistances techniques et financières pour nous aider à réussir notre transition vers une agriculture verte, propre et circulaire», indique-t-il.

Maintenant que le Parti a défini l’agriculture comme étant un atout principal du pays, l’agriculture doit bénéficier d’investissements prioritaires, tant sur les plans matériel et technologique que sur les plans humain et financier, affirme de son côté Dang Kim Son, grand spécialiste de l’agriculture.

«Il est temps pour nous de nous associer pour former de grandes fermes, de grandes coopératives et de grandes chaînes de valeurs complètes. Un tel changement radical nous permettra d’utiliser plus efficacement nos matières premières, d’améliorer la qualité de nos produits ainsi que la rentabilité de nos productions. L’agriculture vietnamienne deviendra alors une agriculture de grande production, une agriculture mondialisée. Je suis convaincu que l’agriculture fait notre force, d’autant plus que la demande mondiale en produits agricoles ne pourra qu’augmenter», constate-t-il.

Sur les 100 millions de Vietnamiens, 65% vivent à la campagne. Une grande partie d’entre eux travaillent dans l’agriculture, l’un des piliers essentiels favorisant le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale. -VOV/VNA/VI