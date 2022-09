Le Vietnam, une porte d’accès à l'ASEAN pour la Russie

Le rôle du Vietnam est de plus en plus important pour la Russie et la coopération avec le Vietnam peut être considérée comme une porte d'accès à l'ASEAN.

C’est ce qu’a déclaré Evgeny Vlasov, vice-recteur en charge des relations internationales de l’Université fédérale d'Extrême-Orient (FEFU) en Russie, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en marge du Forum économique de l’Est (EEF) 2022.

Selon Evgeny Vlasov, le Vietnam a un grand potentiel pour devenir une porte permettant à la Russie d'accéder à tous les États membres de l'ASEAN. Il s’est déclaré impressionné par la séance de débats sur les relations économiques Russie-Vietnam lors du Forum économique de l’Est 2022, qui avait réuni de nombreux délégués avec des interventions retenant une grande attention.

Evoquant la politique russe d'orientation vers l'Est, le spécialiste a déclaré que l'Extrême-Orient russe était toujours ouvert aux pays d’Asie et de la région Asie-Pacifique. -VNA/VI