Le Vietnam, une étoile montante dans l'univers du jeu vidéo

En 2024, le ministère de l'Information et de la Communication a uni ses forces aux acteurs du jeu vidéo (jeux électroniques) pour dynamiser le secteur, ouvrant de nouvelles perspectives de développement. Plus précisément, le ministère a délivré 23 licences G1 (jeu vidéo avec interaction entre plusieurs joueurs en même temps via le système de serveur de jeux de l'entreprise), en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2023 et en a révoquées 50 autres.

Au 15 novembre, 288 licences G1 avaient été délivrées, dont 184 sont encore valables. 104 autres ont été révoquées. Par ailleurs, 30 licences G2 (jeu vidéo qui n'a qu'une interaction entre les joueurs et le système de serveur de jeu de l'entreprise), G3 (jeu vidéo avec interaction entre de nombreux joueurs mais sans interaction entre les joueurs et le système de serveur de jeu de l'entreprise), G4 (jeu vidéo téléchargé en ligne, sans aucune interaction) ont été délivrés, soit une augmentation de 70 % sur un an.

On estime qu'en 2024, les revenus de l'industrie du jeu atteindront environ 12 500 milliards de dongs (492,2 millions de dollars), en légère baisse par rapport à 2023 (12 552 milliards de dongs). Le nombre de travailleurs dans ce secteur est estimé à environ 4 100 personnes, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2023 (environ 3 140).

Selon le ministère de l'Information et de la Communication, ces dernières années, les entreprises vietnamiennes du jeu vidéo ont démontré une forte volonté de collaboration, soutenant activement le développement de leur secteur. Elles ont notamment participé à l'élaboration de la Stratégie nationale pour le jeu vidéo en ligne à l'horizon 2030, aux côtés des autorités compétentes.

Elles ont organisé avec succès la 2ème exposition internationale de jeux - Vietnam Gameverse 2024 à Hô Chi Minh-Ville. L'événement a attiré plus de 40 000 participants avec plus de 60 organisations et entreprises participantes, dont de grandes entreprises technologiques étrangères telles que Google, Meta, TikTok, Moonton, Netmarble, Xsola.

En outre, de nombreux séminaires et discussions ont été organisés pour mettre en relation les producteurs et éditeurs de jeux nationaux et étrangers, outre des tournois internationaux d'eSports organisés au Vietnam ; des activités de soutien aux start-ups, aux étudiants de l'industrie du jeu et de la technologie ; la fondation du centre de formation VTC Game Academy grâce à la coopération de grandes entreprises technologiques du monde telles que Google, Microsoft...

Tout en encourageant le développement de l'industrie du jeu vidéo, le ministère de l'Information et de la Communication s'est attaché à mettre en place un cadre réglementaire visant à concilier croissance économique et protection des joueurs

Le ministère a publié un document ordonnant aux entreprises fournissant des services de jeux de se conformer sérieusement aux dispositions de la loi et aux demandes des autorités compétentes ; de mettre en œuvre des mesures de protection pour empêcher l'exploitation des jeux vidéo à des fins illégales. Il a réussi à supprimer plus de 660 pages de fans faisant la promotion de jeux d'argent et d'échanges de prix sur Facebook, soit un taux de réussite de 95 %. Parallèlement, les contrôles et les sanctions à l'encontre des contrevenants ont été intensifiés.

Cependant, ce domaine fait face encore à des défis. La proportion de jeux sous licence d'origine étrangère représente encore une part importante, notamment de Chine, 81 %. Le secteur du jeu vidéo vietnamien est principalement axé sur l'édition, la fabrication étant moins développée. Néanmoins, les entreprises vietnamiennes disposent d'un fort potentiel pour renforcer leur production et stimuler le développement du secteur.-VNA/VI