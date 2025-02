Le Vietnam, une destination de plus en plus prisée par les touristes internationaux

Selon le Centre d'information de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays est désormais une destination de premier plan sur la carte du tourisme mondial.

Selon les données de Google, les recherches internationales sur l'hébergement touristique au Vietnam ont progressé de 15 à 30 % entre novembre 2024 et janvier 2025, comparé à la même période en 2023. Cette tendance s'est accentuée début février 2025, avec une hausse de 30 à 45 %.

Les États-Unis figurent en tête des recherches, suivis de l'Australie, de l'Inde, du Japon, de la République de Corée, de Singapour, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Allemagne et de la Malaisie. Parmi ces marchés, l'Australie et l'Inde se distinguent par un fort potentiel de croissance.

Les dix destinations vietnamiennes les plus recherchées sont Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Phu Quôc, Nha Trang, Hôi An, Dà Lat, Phan Thiêt, Huê et Vung Tàu.

En janvier 2025, le Vietnam a accueilli 2,1 millions de touristes internationaux, soit une hausse de 18,5 % par rapport à décembre 2024 et de 36,9 % par rapport à janvier 2024. Ce chiffre dépasse le précédent record de janvier 2020, confirmant l'impact positif des nouvelles politiques de visa et des campagnes de promotion menées en 2024.

Le 15 janvier, le gouvernement vietnamien a adopté une résolution sur l'exemption de visa pour les citoyens de la Pologne, de la République tchèque et de la Suisse, applicable du 1er mars au 31 décembre 2025, avec un séjour autorisé de 45 jours. Cette initiative vise à renforcer l'attractivité du pays auprès des visiteurs européens.

Des touristes étrangers visitent le Temple de la Littérature à Hanoï. Photo: Vietnam+

En 2025, le Vietnam ambitionne d'accueillir entre 22 et 23 millions de touristes internationaux et entre 120 et 130 millions de visiteurs nationaux, générant un chiffre d'affaires estimé entre 980 000 et 1 050 000 milliards de dôngs et créant 5,5 millions d'emplois. À l'horizon 2030, le pays vise 35 millions de visiteurs internationaux et 160 millions de touristes domestiques, consolidant ainsi le tourisme comme un secteur clé de son économie.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam se concentre sur les marchés bénéficiant d'exemptions de visa, ceux dotés de connexions aériennes favorables et à fort potentiel de croissance. Le développement du tourisme MICE, du golf et l'intégration des technologies numériques sont des priorités stratégiques pour renforcer la compétitivité du secteur.-VNA/VI