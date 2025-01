Le Vietnam, un partenaire incontournable de l'ONU : bilan d'une année d'actions

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a salué les résultats obtenus par la diplomatie vietnamienne en 2024, qui ont apporté des contributions substantielles aux réalisations globales du pays et aux activités multilatérales, notamment au sein des Nations Unies.

L’année 2024 a marqué le succès de la diplomatie multilatérale du Vietnam, soulignant le rôle du pays en tant que membre actif, responsable et fiable de la communauté internationale, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le point culminant de la diplomatie multilatérale du Vietnam en 2024 a été la participation pour la première fois du secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, au débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et au Sommet de l'avenir en septembre dernier. Dans son discours, le dirigeant To Lam a réaffirmé la politique extérieure du Vietnam : indépendance, autonomie, multilatéralisation, diversification, proactivité et intégration internationale active. Il a exprimé les aspirations du Vietnam dans l’ère de progrès national, tout en promouvant l’image du Vietnam comme un pays pacifique, stable, amical, dynamique, innovant, et un membre fiable de la communauté internationale.

La participation directe du dirigeant To Lam à des événements de haut niveau des Nations Unies témoigne du respect et de l’intérêt profond du Parti et de l’État pour la coopération multilatérale et les relations avec l’ONU, a ajouté l’ambassadeur Dang Hoang Giang.

De nombreuses initiatives importantes portant la marque du Vietnam ont été approuvées et mises en œuvre efficacement par l’ONU. Parmi celles-ci figure la signature de la Convention sur la cybercriminalité de 2025 à Hanoï. De plus, le Vietnam a proposé et promu l’initiative visant à reconnaître le 11 juin comme la Journée internationale du jeu, co-parrainée par 138 pays. Cette initiative souligne le rôle essentiel du jeu pour le développement physique et psychologique des enfants et sensibilise aux droits des enfants au niveau mondial.

En 2024, le Vietnam a participé activement aux principaux processus de l'ONU, intégrant les priorités du pays telles que la sécurité maritime, la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire et des ressources en eau, le développement économique durable et la transformation numérique, dans des documents importants comme le Pacte pour l’avenir et le Pacte numérique mondial du Sommet de l'avenir (septembre 2024), ainsi que les conclusions du 19e Sommet des non-alignés et du 3e Sommet du Sud (Ouganda, janvier 2024).

Le Vietnam a également accéléré la mise en œuvre de son Plan d’action de diplomatie climatique pour 2023-2025 et a participé au Conseil consultatif du secrétaire général des Nations Unies sur les minéraux essentiels à la transition énergétique.

Le pays a été élu à des mécanismes clés de l’ONU, notamment le Conseil d’administration de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) pour le mandat 2025-2027, et la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) pour le mandat 2025-2031. Ces élections témoignent de la reconnaissance internationale des réalisations et contributions positives du Vietnam en matière de promotion de l’égalité des sexes et de développement du droit commercial international.

En matière de maintien de la paix, 2024 a marqué le 10e anniversaire de la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. La proportion de femmes soldats vietnamiennes dans ces opérations dépasse la moyenne de l’ONU et continue d'augmenter, soulignant le rôle croissant des femmes dans les questions de paix.

Malgré de nombreux défis, le Vietnam a fait des progrès significatifs dans ses réalisations socioéconomiques, contribuant ainsi à atteindre les objectifs communs des Nations Unies. En 2024, le Vietnam faisait partie des 40 plus grandes économies du monde, avec un commerce extérieur estimé à 800 milliards de dollars. La stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation, et la croissance économique ont permis de dépasser les objectifs fixés.

Sur la scène internationale, le Vietnam a été reconnu comme un exemple en matière de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Son indice de développement durable (IDD) a atteint 73,32 points en 2024, supérieur à la moyenne mondiale et le plaçant au deuxième rang en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam a également enregistré des progrès en matière de protection des droits de l’homme et continue de renforcer les bases du développement socio-économique pour mieux garantir ces droits. En 2024, le Vietnam a présenté et défendu avec succès son rapport national lors du mécanisme d'examen périodique universel du cycle IV du Conseil des droits de l'homme (EPU), avec un taux d'approbation élevé des recommandations (84,7 %, le plus élevé en 4 cycles). Ce rapport a été largement reconnu et apprécié par les Nations Unies et de nombreux pays de la région.

Le Vietnam continue de maintenir sa position de responsabilité sur la scène internationale, soutenant le multilatéralisme pour relever les défis mondiaux. Les initiatives multilatérales du Vietnam aux Nations Unies revêtent une importance stratégique, visant à promouvoir les intérêts nationaux et à garantir un environnement pacifique et stable pour le développement national.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné que la diplomatie vietnamienne, en particulier la diplomatie multilatérale, doit être plus proactive pour contribuer à l’indépendance, à l’autonomie et à la protection des intérêts nationaux, sur la base des principes du droit international.

Le Vietnam poursuivra son engagement pour la promotion du multilatéralisme et pour soutenir les solutions globales aux questions mondiales, au maintien de la paix et à la stabilité régionale et mondiale.

Il a aussi insisté sur l’importance de former un corps diplomatique professionnel, doté de compétences solides et d’une forte volonté politique, capable de défendre les intérêts du pays avec dévouement et sensibilité. -VNA/VI