Le Vietnam, un modèle de coopération commerciale, selon un responsable de la CE

Les délégués à la réunion. Photo: VNA

L'Union européenne (UE) considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région, ainsi qu'un modèle de coopération commerciale impressionnant, notamment après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) en 2020, a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne (CE) et commissaire au commerce, Valdis Dombrovskis.

Lors d'une réunion avec le Comité des pays de l'ASEAN en Belgique, le 6 juin à Bruxelles, Valdis Dombrovskis a noté que l'UE augmenterait ses investissements au Vietnam, en particulier dans des domaines importants tels que la transition énergétique et le développement durable.

La vice-ambassadrice du Vietnam en Belgique, Vu Thu Thuy, a souligné que l'UE était un partenaire important du Vietnam et que la coopération commerciale restait un point positif et un pilier des relations bilatérales. Depuis l'entrée en vigueur de l'EVFTA, le commerce bilatéral a augmenté de plus de 30% par an, a-t-elle déclaré, suggérant que les deux parties poursuivent leur coordination pour concrétiser efficacement les accords existants, tout en élargissant leur coopération dans d'autres domaines.

Vu Thu Thuy a également appelé l'UE à accroître ses investissements de haute qualité au Vietnam et à aider le pays dans le transfert de technologies de pointe et l'amélioration des capacités dans les temps à venir.

Concernant les relations ASEAN-UE, la responsable a déclaré que le Vietnam était prêt à coopérer et à partager ses expériences afin d'atteindre les objectifs communs de l'ASEAN. Elle a également suggéré à l'ASEAN et à l'UE d'optimiser davantage les canaux, cadres et forums de coopération afin de se coordonner efficacement pour relever les défis dans un esprit d'avantages mutuels.

Valdis Dombrovskis a noté que l’ASEAN était le troisième plus grand partenaire commercial de l'UE, et vice versa, et que les deux parties disposaient d'un potentiel et d'avantages substantiels pour étendre leur coopération, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements. Outre le commerce, l'UE souhaite collaborer avec l'ASEAN dans d'autres domaines tels que la transition verte, la transformation numérique et la chaîne d'approvisionnement durable, a-t-il ajouté.

Lors de la réunion, les pays de l'ASEAN ont souhaité voir l'UE renforcer sa coopération avec le bloc et ont proposé aux deux parties de renforcer les dialogues et les négociations à tous les niveaux pour améliorer leur confiance et leur compréhension mutuelles, et réduire les écarts de développement.