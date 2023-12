Le Vietnam, un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Le Vietnam est déterminé à promouvoir la croissance verte, l’économie numérique, le développement scientifique et technologique, ainsi que l’innovation, tout en renforçant sa participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Au cours des dix premiers mois de l’année, les investisseurs étrangers ont injecté 25,76 milliards d’USD au Vietnam, en hausse de 14,7% en variation annuelle. Photo : VNA

L’économie vietnamienne s’ouvre de plus en plus au monde. Ainsi, le pays favorise les investissements directs étrangers (IDE) et aide les entreprises domestiques à améliorer leur capacité de production afin de participer davantage aux chaînes d’appro-visionnement des entreprises à capitaux étrangers. Les investissements dans le pays sont en augmentation, à mesure que la tendance à la diversification des chaînes d’approvisionnement se poursuit. Le Vietnam affirme de plus en plus sa position dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, malgré les fluctuations géopolitiques.

L’an passé, le pays a attiré 22,4 milliards d’USD d’IDE, soit une augmentation de 13,5% par rapport à l’année précédente. Les données du Département de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement montrent que du 1er janvier au 20 août, le total des IDE enregistrés au Vietnam s’élevait à près de 18,15 milliards d’USD, soit une augmentation de 8,2% en rythme annuel.

Un centre mondial de production

Le Vietnam est en train de devenir progressivement un centre mondial de production, capable de fournir une variété de produits. C’est à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de s’intégrer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales. En évaluant la croissance des secteurs de production nationaux, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, a déclaré que ces dernières années, le Vietnam entamait une transformation radicale pour devenir un grand centre de production mondiale, capable de fournir une large variété de produits compétitifs en termes de prix et de qualité de plus en plus élevée.

En réalité, de nombreux produits vietnamiens sont désormais bien établis à l’international avec des exportations en constante augmentation. De plus, la participation à des accords de libre-échange avec de grands partenaires a contribué à renforcer la position des produits vietnamiens sur la scène internationale.

Actuellement, le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de chaussures en cuir, le troisième de textile-habillement, et le cinquième de bois et produits en bois.

De plus, il est l’un des trois premiers fournisseurs mondiaux de café, le premier de noix de cajou et de poivre, et le troisième de riz. Avec cette abondance de produits destinés au marché mondial, le Vietnam figure désormais parmi les 20 principales économies en termes de commerce international. De nombreuses entreprises étrangères cherchent à y trouver de nouveaux fournisseurs et à y étendre leurs activités.

Selon Noriaki Koyama, vice-président du conseil d’administration du groupe Fast Retailing, propriétaire de la marque de mode Uniqlo, avec 69 usines de sous-traitance et 11 fournisseurs des matières premières au Vietnam, les produits “made in Vietnam“ sont désormais vendus dans le monde entier grâce au réseau Uniqlo. Le groupe considère le pays comme un élément clé de sa stratégie de production et prévoit d’augmenter à la fois la quantité et la qualité des produits fabriqués dans le pays.

De même, le directeur de la chaîne d’approvisionnement en Asie du Sud-Est de la société IKEA, Giafar Safaverdi, a déclaré : “Avec une capacité de production en constante évolution, des politiques favorables à l’exportation, à l’importation et à la logistique, le Vietnam est devenu un maillon essentiel de notre chaîne d’approvisionnement mondiale”. IKEA est présent dans le pays depuis 1993 grâce à ses activités d’approvisionnement et a continué à renforcer sa coopération avec des partenaires locaux ces derniers temps. Ses fournisseurs au Vietnam partagent une vision, une culture et des valeurs communes dans la création de produits d’ameublement de haute qualité, pratiques, abordables et durables.

Le directeur du développement de la chaîne d’approvisionnement de Boeing pour la région Asie du Sud-Est, le Japon et la République de Corée, Maxime Dourdan, reconnaît le potentiel et l’importance du marché vietnamien pour sa stratégie commerciale, ainsi que les opportunités de coopération avec des entreprises locales.

À l’avenir, Boeing collaborera avec ses partenaires vietnamiens dans des domaines spécifiques tels que les hélicoptères et le transport, tout en investissant au Vietnam dans le développement de la chaîne d’approvisionnement en pièces détachées et équipements aéronautiques.

L’espace de la zone industrielle Deep C II, dans la ville septentrionale de Hai Phong, est si demandé que son promoteur réfléchit déjà à la manière d’en créer davantage. Certains des plus grands fournisseurs d’entreprises technologiques mondiales, telles qu’Apple, sont présents à Deep C II, à proximité du plus grand port du Nord du Vietnam, Hai Phong. Le passage accéléré vers des pays comme le Vietnam fait partie d’une stratégie croissante visant à redessiner les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Comment saisir les opportunités ?

Lors de l’événement récent ”Connecter la chaîne d’approvi-sionnement internationale des marchandises” organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, de grandes entreprises mondiales telles qu’Aeon, Uniqlo (Japon), Walmart, Amazon, Boeing, AES (États-Unis), Carrefour, Décathlon (France), Central Group (Thaïlande), Coppel (Mexique), IKEA (Suède), ainsi que des centaines d’entreprises et d’acheteurs internationaux de plus de 25 pays et territoires, ont manifesté leur intérêt pour les produits vietnamiens.

Ces groupes et canaux de distribution au détail et de gros partagent la conviction que le Vietnam est un lieu stratégique pour la restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les opportunités sont immenses, mais les défis sont nombreux. Outre les produits déjà présents sur les marchés mondiaux, avec une part de marché limitée, certains produits vietnamiens ne répondent pas encore aux critères de qualité, d’origine, d’emballage et d’étiquetage, en particulier les critères récents dans quelques marchés liés à l’environnement, à la réduction des émissions de carbone et à la lutte contre la déforestation.

Plus de 50% des téléphones Samsung sont produits au Vietnam. Photo : VNA



Un représentant d’IKEA a informé que sa société choisissait des fournisseurs partageant des valeurs et des aspirations communes. Pour pénétrer plus profondément les marchés suédois et européen, les fabricants devront se concentrer sur le respect des normes, la garantie de produits de haute qualité, la recherche sur les tendances de consommation, ainsi que les préférences des clients du monde entier, afin de tirer parti des avantages existants. De plus, les entreprises devront développer des réseaux de distribution solides et s’orienter vers des activités commerciales durables.

Selon Paul Lê, vice-président de la société Central Retail Vietnam, la compréhension du marché est essentielle si les entreprises souhaitent exporter et fournir des produits au réseau de distribution de Central Retail.

Le géant technologique Apple fabrique actuellement des iPads dans le pays et envisage également de produire les premières Apple Watch et Macbook “made in Vietnam”. Cela offre l’opportunité aux entreprises locales de coopérer dans la chaîne d’approvisionnement des produits Apple. De plus, la société semble également disposée à développer le modèle ”Chine plus Vietnam”, ce qui montre que ce dernier est susceptible de profiter des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le Vietnam essaie également de se positionner stratégiquement pour bénéficier de ces développements. Apple compte 21 fournisseurs au Vietnam, contre 14 en 2018, soit plus que la Thaïlande (15) et l’Inde (9), créant l’opportunité pour le pays de participer de manière significative à la chaîne de valeur mondiale.

À leur tour, Samsung et LG y ont investi des milliards d’USD pour en faire une base de production mondiale et un maillon indispensable de leur chaîne d’approvisionnement mondiale. Fin juin 2023, LG a augmenté son capital d’investissement d’un milliard d’USD dans l’usine LG Innotek, spécialisée dans la production de toutes sortes de composants électroniques pour les industries de l’automobile, des téléphones portables et des appareils photo.

Un excellent exemple



Dans le même temps, après avoir investi des milliards d’USD dans des usines à Bac Ninh et Bac Giang, Foxconn a reçu un certificat d’enregistrement d’investissement pour ouvrir à Quang Ninh (Nord) deux usines spécialisées dans la fabrication de composants électroniques, chargeurs, contrôleurs de charge de véhicules électriques, etc. Le capital d’investissement total de ces deux projets est de près de 250 millions d’USD, portant ainsi le capital d’investissement total de Foxconn dans cette province à 300 millions d’USD. En plus de Quang Ninh,

Foxconn envisage d’investir dans un projet d’envergure à Thanh Hoa (Centre). Pendant ce temps, Compal et Quanta Computer (Taïwan-Chine) ont reçu des certificats d’investissement pour des projets de centaines de millions d’USD visant à produire des appareils électroniques, y compris des produits Apple, au Vietnam, afin de diversifier la chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine.

Runergy, une société chinoise, vient d’autoriser une filiale en Thaïlande à investir à Nghê An (Centre) dans une usine de production de barreaux de silicium et de plateaux de semi-conducteurs. L’investissement total pourrait atteindre 293 millions d’USD. Les composants semi-conducteurs sont un domaine d’investissement attractif que de plus en plus d’investisseurs étrangers ont tendance à se déplacer vers le Vietnam. Samsung en est un excellent exemple.

À la fin de cette année, Amkor, un grand nom des semi-conducteurs, mettra officiellement en service son usine d’un milliard d’USD à Bac Ninh. – CVN/VNA/VI