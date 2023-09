Le Vietnam triomphe au Sommet mondial du Conseil mondial des fleurs 2023

Le Vietnam a remporté gros à un concours de compositions florales lors du Sommet du Conseil mondial des fleurs 2023, qui s'est terminé le 11 septembre dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Dans la catégorie « Championship » (Championnat), le Vietnamien Nguyen Chi Thai a remporté le premier prix et Ngo Hau, un autre candidat vietnamien, est arrivé troisième. Denny Lam, de Singapour, est arrivé deuxième. Les trois prix d’encouragement ont été attribués à des candidats vietnamiens.

Dans la catégorie « Friendship » (Amitié), les créateurs de fleurs vietnamiens ont remporté tous les prix. Dinh Thi Bich Van a reçu le prix d'or, Nguyen Thi Luu, l'argent, Ha Minh Chau, le bronze et Vo Truong Vy Thao, le prix d’encouragement.

Sur le thème "Vietnam-Blooming with timeless charm", le Sommet du Conseil mondial des fleurs 2023 a lieu du 8 au 12 septembre dans la ville de Da Lat.

L’événement voit la participation plus de 200 artisans et designers de plus de 18 pays à travers le monde, dans le but d'honorer la valeur des fleurs et de l'industrie florale, et de faire des fleurs un symbole de paix et de culture.