Le Vietnam triomphe au Concours des Chefs Pâtissiers et Boulangers 2025 en Malaisie

L’équipe vietnamienne remporte 16 médailles d’or, 5 d’argent, 11 de bronze, ainsi que deux prix majeurs : le trophée du Meilleur Chef du concours et la Coupe de Champion par équipe lors du prestigieux concours international « Chefs Pâtissiers et Boulangers 2025 » (Battle of The Pastry & Bakery). Photo : comité d'organisation

La gastronomie vietnamienne continue de s'affirmer sur la scène mondiale. Du 18 au 20 juillet à Penang (Malaisie), lors du prestigieux concours international « Chefs Pâtissiers et Boulangers 2025 » (Battle of The Pastry & Bakery) placé sous l’égide de l'Association Mondiale des Sociétés de Chefs (Worldchefs), l’équipe vietnamienne a remporté 16 médailles d’or, 5 d’argent, 11 de bronze, ainsi que deux prix majeurs : le trophée du Meilleur Chef du concours et la Coupe de Champion par équipe.

Composée de 15 jeunes talents venus de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Vinh Long et Dà Nang, la délégation vietnamienne était dirigée par la cheffe Lê Thị Kiêu Oanh, épaulée par les experts culinaires Doi Thị Ngọc Diêp, Trân Nhât Truong et Dang Duoc Thao. Animée d’un esprit combatif et d’une détermination sans faille, l’équipe a su impressionner le jury pendant trois jours d’épreuves intenses. Au-delà de la technicité, le Vietnam s’est distingué par sa créativité et son travail d’équipe. Des pièces montées artistiques, des sculptures en sucre et en chocolat spectaculaires, jusqu’aux pains décoratifs aux détails raffinés, chaque création a témoigné d’un savoir-faire exceptionnel et d’une esthétique soignée.



Un stand de pain au 3e Festival du pain du Vietnam - avril 2025 à Hô-Chi-Minh-Ville. Photo : VNA

Parmi les figures marquantes de cette édition, le chef Duong Minh Tri s’est vu décerner trois médailles d’or individuelles, ainsi que le titre rare de « Meilleur Chef du concours », saluant sa maîtrise technique et son professionnalisme.



Pour Nguyên Thị Khanh, vice-présidente de l’Association vietnamienne du tourisme, cette compétition est bien plus qu’un concours culinaire : c’est un espace où la technique, l’art visuel, le goût et l’organisation se conjuguent. Chaque épreuve est perçue comme une véritable « symphonie gastronomique », exigeant rigueur, sensibilité et imagination.



À l’issue de l’événement, le président du jury, le chef singapourien Kenny Kong, a adressé une lettre de félicitations officielle à l’Association vietnamienne du tourisme, saluant la brillante performance de la délégation vietnamienne.- VNA/VI