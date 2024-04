Le Vietnam travaille avec NVIDIA pour développer des écosystèmes de semi-conducteurs et d'IA

Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a eu lundi 22 avril une séance de travail avec Keith Strier, vice-président des initiatives mondiales d'Intelligence artificielle chez NVIDIA Corporation (États-Unis).

Cet événement a marqué une avancée suite à une série d'échanges dynamiques et fructueux entre les deux parties, favorisant le développement d’écosystèmes de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle (IA) au Vietnam.

Au cours de la réunion, le ministre Nguyen Chi Dung a partagé des informations sur la stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs et de l'IA au Vietnam, le projet de développement des ressources humaines pour cette industrie, le climat d’affaires et d'investissement au Vietnam, ainsi que les mécanismes et politiques favorables aux projets de haute technologie, de semi-conducteurs et d'IA.

Ensuite, la délégation de NVIDIA Corporation a visité le bâtiment du Centre national d'innovation dans le parc de haute technologie de Hoa Lac (NIC Hoa Lac).

Durant son séjour, la délégation travaillera avec plusieurs ministères, secteurs, localités et entreprises vietnamiens.

Auparavant, Jesen Huang, fondateur et président de NVIDIA, avait effectué une visite de travail au Vietnam en décembre 2023. Lors d'un colloque organisé à cette occasion, Jesen Huang a souligné le potentiel et les opportunités du Vietnam dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'IA, en particulier en ce qui concerne les ressources humaines du pays dans ce domaine. -VNA/VI