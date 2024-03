Le Vietnam toujours prêt à coopérer étroitement avec d'autres pays et partenaires pour l'égalité des sexes

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a participé, le 11 mars (heure locale) à New York, à la cérémonie d’ouverture de la 68e session de la Commission de la condition de la femme du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC).

Séance plénière de la 68e session de la Commission de la condition de la femme du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC). Photo: VNA

Cet événement est placé sur le thème « Accélérer la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles en s’attaquant à la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes ».

Dans son discours, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a affirmé le rôle indispensable des femmes dans tous les processus à tous les niveaux en matière de paix, de sécurité, de progrès social et de développement durable.

Elle a insisté sur la nécessité de s'efforcer d'aider les femmes à développer leur plein potentiel pour participer aux activités de la vie économique, politique et sociale et de promouvoir davantage leur participation aux mécanismes de prise de décision dans les domaines politique, économique, social, culturel, afin de soutenir plus fermement et plus efficacement les objectifs d’éradication de la faim, de réduction de la pauvreté et de garantie de moyens de subsistance, grâce à l’entrepreneuriat et à l’innovation.

Elle a également souligné l'autonomisation des femmes et des filles dans les domaines des sciences, des technologies et de la transformation numérique, associée à la prévention et à la lutte contre la discrimination et la violence dans le cyberespace, et au renforcement du rôle des femmes dans la construction d'un environnement international de paix, de stabilité, de développement inclusif et durable, à la résolution des défis de sécurité non traditionnels, notamment la réponse au changement climatique.

Elle a suggéré aux pays et à l'ONU de travailler ensemble pour promouvoir le partenariat pour le développement durable, accorder des ressources financières et des conseils sur la construction d'institutions et de politiques aux pays en développement, renforcer la coopération directe entre les organisations, les réseaux d'affaires, les experts et les femmes exemplaires, favorisant le partage, la diffusion et la promotion de l’efficacité des bonnes pratiques.

A cette occasion, Vo Thi Anh Xuan a insisté sur certaines des réalisations du Vietnam en matière d'égalité des sexes, notamment le taux de femmes à l'Assemblée nationale de 30,3%, celui de provinces comptant des femmes dirigeantes clés de 82,4 %, et près de 30 % des entreprises ayant des femmes dirigeantes.



Elle a également fait savoir qu'en janvier dernier, le Vietnam avait publié le Programme d'action national pour les femmes, la paix et la sécurité, contribuant aux efforts internationaux pour promouvoir cette question dans la région et dans le monde.

Elle a affirmé que le Vietnam était toujours prêt à coopérer étroitement avec d'autres pays et partenaires pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, sans laisser personne de côté.

La Commission de la condition de la femme (CSW) est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.

La 68e session annuelle de la Commission de la condition de la femme (CSW 68), le plus grand rassemblement annuel des Nations Unies consacré à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes, a lieu du 11 au 22 mars 2024.

Lors de la CSW68, des gouvernements, des organisations de la société civile, des experts/tes et des militants/tes du monde entier se réuniront pour convenir de mesures et d’investissements qui pourront mettre fin à la pauvreté des femmes et faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré le directeur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner.

Elle a encouragé le PNUD à poursuivre son soutien actif au Vietnam en termes de financement, de conseils politiques et de renforcement des capacités pour réaliser ses politiques prioritaires.

Elle a également suggéré que le PNUD soutienne le développement économique et social du delta du Mékong et aide les pays du bassin à gérer et utiliser les ressources en eau du Mékong de manière efficace et durable.

Pour sa part, Achim Steiner a souligné que le Vietnam et le PNUD partageaient des priorités communes en matière de transformation verte et numérique. Selon lui, le PNUD est prêt à aider le Vietnam à réaliser son engagement à atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050 et le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), et à servir de passerelle entre le Vietnam et les bailleurs de fonds internationaux, ainsi qu'entre les pays du bassin du Mékong pour aider le Vietnam à atteindre ses objectifs fixés.

Les deux parties ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour que le Vietnam puisse contribuer plus activement aux efforts mondiaux du PNUD pour promouvoir le développement durable. -VNA/VI