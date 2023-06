Le Vietnam suit toujours de près toutes les évolutions de la situation en Mer Orientale

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Nguyen Duc Thang. Photo: VNA

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Nguyen Duc Thang, a répondu jeudi à des questions de correspondants demandant de fournir plus d'informations sur les activités illégales du navire Xiang Yang Hong 10 dans la zone économique exclusive du Vietnam.

Dans l'après-midi du 1er juin, lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, Nguyen Duc Thang a déclaré que «Les forces chargées de l’application de la loi en mer du Vietnam surveillent toujours de près toutes les évolutions pertinentes et protègent et appliquent résolument et constamment les droits et intérêts légitimes du Vietnam dans ses eaux conformément au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et au droit vietnamien».