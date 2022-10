Le Vietnam soutient une région d'Asie du Sud-Est exempte d'armes nucléaires

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a affirmé le 14 octobre que l'ASEAN, dont le Vietnam, soutenait les efforts internationaux vers un monde sans armes nucléaires.

L’ASEAN continue d'attacher de l'importance au multilatéralisme dans le désarmement nucléaire et la non-prolifération des armes nucléaires, y compris le rôle central du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a déclaré le diplomate vietnamien lors d'un débat thématique de la Première Commission (désarmement et sécurité internationale) de l’Assemblée générale des Nations Unies tenu le 14 octobre à New York, aux Etats-Unis.

L’ASEAN réitère son appel à tous les États parties au TNP à renouveler leurs engagements et à mettre pleinement en œuvre leurs obligations y afférentes, a poursuivi l’ambassadeur vietnamien.

Il a également réaffirmé l'engagement de l'ASEAN dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir une région d'Asie du Sud-Est exempte d'armes nucléaires avant d’informer de l’adoption de son plan d'action 2023-2027 à cette fin.