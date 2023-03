Le Vietnam soutient les initiatives du Japon pour atteindre zéro émission nette

La participation du vice-Premier ministre vietnamien qui est aussi ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha à la conférence ''La communauté asiatique zéro émission'' (Asia Zero Emissions Community-AZEC) à Tokyo manifeste le soutien du Vietnam aux initiatives du Japon visant à atteindre l'objectif dans ce domaine.

C'est ce qu'a souligné le chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Japon, Nguyen Duc Minh, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), à la veille de la visite du vice-Premier ministre Tran Hong Ha au pays du Soleil Levant pour assister à l'AZEC qui aura lieu du 3 au 4 mars.

Le chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Japon, Nguyen Duc Minh. Photo : VNA

Selon le diplomate, la participation du chef adjoint du gouvernement vietnamien est importante pour réaffirmer la détermination à mettre en œuvre les engagements du Vietnam à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au changement climatique.

Il a noté qu'il s'agirait de la première réunion ministérielle sur l'énergie entre le Japon, les pays d'Asie du Sud-Est et l'Australie pour échanger des mesures à soutenir le développement et l'utilisation des énergies renouvelables et à réduire les émissions de

gaz à effet de serre

.

Nguyen Duc Minh a souligné que le Vietnam était l'un des pays les plus touchés par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer. La Banque mondiale (BM) estime que le changement climatique réduira 3,5% du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam d'ici 2050.

La participation du vice-Premier ministre Tran Hong Ha à la conférence favorisera la coopération sur l'environnement et l'énergie, ainsi que des discussions sur l'établissement de feuilles de route concrètes pour le développement d'initiatives, a-t-il déclaré.

L'une des conditions préalables pour mener à bien la transition énergétique, transformer l'économie pour atteindre le net zéro et protéger les populations des catastrophes naturelles et des impacts négatifs du changement climatique est le transfert de technologie et la formation de ressources humaines de qualité, a-t-il précisé, ajoutant que le Vietnam se concentrera sur ces domaines lors de la conférence et demandera la coopération des pays développés, en particulier le Japon.

Selon Nguyen Duc Minh, le Vietnam et le Japon ont une longue histoire de coopération dans de nombreux secteurs, notamment la protection de l'environnement et le changement climatique. Les deux pays ont reconnu l'importance de travailler ensemble pour relever ces défis mondiaux, en mettant en œuvre une série d'initiatives pour réduire leur impact et en réalisant diverses réalisations.

Ce sont les résultats obtenus dans la formulation des politiques et la mise en œuvre des projets en réponse au changement climatique, la promotion des énergies renouvelables, l'élaboration d'une stratégie de croissance verte, l'adaptation au changement climatique, la lutte contre la pollution de l'environnement et la conservation des forêts.

Le Vietnam et le Japon ont signé un plan de coopération commune sur le changement climatique avec l'objectif de neutraliser le carbone d'ici 2050. Il s'agit d'un document de coopération très important qui contribue à la concrétisation des engagements d'actions pris par les Premiers ministres des deux pays à la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique.

Selon Nguyen Duc Minh, la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'environnement et du changement climatique a réalisé de grandes réalisations et des impacts positifs. Cependant, beaucoup reste à faire pour relever ces défis mondiaux et le partenariat entre les deux pays continuera de jouer un rôle important dans la réalisation du développement durable.-VNA/VI