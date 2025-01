Le Vietnam soutient les efforts en faveur de la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis

Le Vietnam a salué la décision du gouvernement américain, prise le 14 janvier, de retirer Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme, liste préablablement établie par le Département d’État, ainsi que les mesures visant à assouplir les sanctions contre ce pays.

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en répondant le 17 janvier à la question d’un reporter sur la réaction du Vietnam face à la décision américaine.

La position constante du Vietnam est de soutenir les efforts en faveur de la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis, y compris la levée totale de l’embargo contre Cuba, conformément aux résolutions afférentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. Et ce, dans l’intérêt légitime du peuple cubain ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Amérique et dans le monde, a affirmé Pham Thu Hang. - VNA