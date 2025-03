Le Vietnam soutient le Laos dans la mise en place d’une force de maintien de la paix de l’ONU

Le général Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense et le général de division Saichay Kommasith, vice-ministre lao de la Défense et chef d'état-major général de l'Armée populaire lao. Photo: VNA

A l'invitation du général Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, le général de division Saichay Kommasith, vice-ministre lao de la Défense et chef d'état-major général de l'Armée populaire lao, a effectué une visite officielle au Vietnam du 4 au 6 mars.

Le général Nguyên Tân Cuong a présidé ce mercredi 5 mars la cérémonie officielle d'accueil de la délégation militaire lao. Après la cérémonie d'accueil, les deux délégations se sont entretenus.

Nguyên Tân Cuong a souligné qu'au cours des dernières années, la coopération en matière de défense en général et celle entre les états-majors généraux de l'Armée populaire Vietnam-Laos en particulier ont obtenu des résultats substantiels, continuant à s'affirmer comme l'un des piliers importants des relations bilatérales Vietnam-Laos.

Les deux parties ont également discuté de la situation régionale comme internationale d'intérêt commun et aussi de la situation militaire de chaque pays.

Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans un certain nombre de contenus clés, notamment la mise en œuvre des contenus de coopération selon la perception commune des hauts dirigeants des deux pays ; le renforcement du partage des questions stratégiques par le biais de réunions de haut niveau et du mécanisme de dialogue sur la politique de défense ; le soutien au Laos dans la mise en place d’une force de maintien de la paix des Nations Unies.

Les deux parties renforceront également la coopération entre les branches militaires et les forces de protection des frontières des deux pays ; attacheront de l’importance à la coopération en matière de formation des ressources humaines; promouvront la coopération dans les domaines de la logistique, des technologies de l’information et de l’industrie de la défense ; continueront à se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux.

Le général de division Saichay Kommasith a affirmé que la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Laos était devenue de plus en plus substantielle.

En 2024, la coopération entre les deux armées s’est largement développée dans les domaines des échanges de délégations, de la formation, des échanges entre militaires, etc. Les deux parties se soutiennent activement dans les forums internationaux.

Saichay Kommasith a convenu que dans les temps à venir, les deux parties continueraient de promouvoir la coopération sur la base des documents signés, contribuant à renforcer davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux pays et les deux armées du Vietnam et du Laos. -VNA/VI