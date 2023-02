Le Vietnam soutient l’amélioration de l'efficacité opérationnelle des organes de l'ASEAN

La participation du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat) les 3 et 4 février à Jakarta, en Indonésie, contribuera à renforcer la solidarité et le consensus au sein de l'ASEAN.

L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, lors d’une interview avec la VNA. Photo: VNA

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Selon lui, la présence du chef de la diplomatie vietnamienne contribuera également à promouvoir la position et le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN et dans les forums internationaux.

Cette réunion devrait être l'occasion pour les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN de proposer des initiatives et des mesures concrètes pour faire face aux difficultés et aux défis, renforcer la solidarité, intensifier la centralité de l'ASEAN dans la région, ainsi que créer des conditions optimales aux efforts de redressement de l'Association en général et de chaque membre en particulier, a-t-il estimé.

Le Vietnam présentera et soutiendra des initiatives visant à améliorer la capacité institutionnelle et l'efficacité opérationnelle des organes de l'ASEAN, à revoir le processus de mise en œuvre de la Charte de l'ASEAN pour l'ajuster et le compléter en fonction des nouvelles réalités, a-t-il fait savoir.

L'objectif est de veiller à ce que les efforts d’édification de la Communauté de l'ASEAN soient mis en œuvre de manière harmonieuse et efficace dans l'ensemble de ses trois piliers que sont politique-sécurité, économie et culture-société. Il s'agit d'une initiative lancée par le Vietnam en 2020 alors qu'il occupait la présidence de l'ASEAN, et qui a été maintenue par les présidents suivants, a indiqué Nguyen Hai Bang.

Le Vietnam participera également à l'achèvement du statut d'observateur du Timor Leste au sein de l'ASEAN et contribuera à l'élaboration d'une feuille de route pour que ce pays devienne membre officiel de l'ASEAN, a-t-il affirmé.

Une autre question importante dont les ministres des Affaires étrangères discuteront lors de cette réunion restreinte concernera les mesures de mise en œuvre efficace du consensus en cinq points sur le Myanmar, a-t-il ajouté, affirmant qu’il s’agirait également d’une grande priorité pour l'ASEAN et que le Vietnam était prêt à participer activement à ce processus.

Selon l’ambassadeur, les questions internationales et régionales émergentes actuelles seront également au coeur des préoccupations. La tâche de la délégation vietnamienne est d'apporter des idées et de proposer des initiatives pour construire une position commune, assurant la solidarité et l'unité de l'ASEAN, et contribuant à maintenir la centralité et l’image de l’ASEAN au sein des forums internationaux.

L’Indonésie, président de l’ASEAN en 2023, a défini deux priorités majeures, a déclaré Nguyen Hai Bang. L’une est de maintenir la position de l'ASEAN et de renforcer sa centralité dans la région et dans le monde. L’autre est de promouvoir ses efforts de relance et de croissance économiques, de faire de l'ASEAN une force motrice clé, diffusant les effets positifs de la croissance à l'intérieur et à l'extérieur de la région, et un point lumineux de l'économie mondiale.

Ce sont deux objectifs que le Vietnam soutient pleinement et pour lequels il est prêt à s'engager activement, a souligné le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN.